Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:Придерживаюсь того же мнения. Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза. Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5. И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет. Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"
Каким боком цены на киевские хрущи к экономике США? Инфляция в США, и инфляция в Украине - это два разных индекса.
Если считать в гривнах, - то ни при чём. Если исчислять киевскую недвигу в $, - однозначно "причём". Я не вижу пока драйверов падения гривны ниже 30 гр за $
Это вы задним числом рассуждаете, не так давно поговаривали о дефолте, 29 грн за бакс наблюдали. Да, сейчас успокоились, но что будет через месяц (пики разгула вируса), или осенью ...
"недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет" от 30 за бакс однозначно просядем. Или предполагаем, что америкосы вливают триллионы, а гривна как самая стабильная пойдет к курсу 8?
Унуноктий написав:сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....
я прям вижу эту экономику, которая базируется на этих товарищах) но вы не останавливайтесь и повторяйте мантру, что ничего не упадет, все восстановится и осенью ракета и по покупке и по аренде))
Ни один крупный бизнес пока не завалился. Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется. Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?
И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).
sg_comp написав:Вы видимо хотели купить квартиру в Варшавском, раз так переживаете за Столицу. Те, кто рискнул в 2016 (я тогда недооценил перспективу района) купили по 500$ за квадрат и уже живут в своих квартирах, что же вы не рискнули? То-то же. Снижать темпы строительства тема не новая, Хмельницкий в интервью (можно найти на ютубе) говорил, что строят Новопечерские липки медленно под спрос, не снижая цену. То же самое будет делать КАН, если понадобится, конкурентов по качеству у них не много.
Никогда не хотел покупать в Варшавском, даже при сладкой цене. Край города, богом забытый край. Как оттуда выбираться утром на работу-знаю от коллег. Даже в выходной, без пробок-долго, сам пробовал. Метро чекаєМ? Можно, конечно, многого ждать от Виталика и компании, в том числе китайских метростроителей и окружную вокруг Киева. И планировочки в Варшавском мне не нравится.В общем , купить Варшавский-это Киев ради Киева Интервью Хмельницкого читал, подход знаю. Но не надо ровнять Варшавский и НЛ. Разного поля ягоды. с КАНом давно понятно, там изначально в Файне планировалось строить на протяжении лет. Личный пенсионный фонд господина Никонова. Качество а-ля КАН-это всего лишь вопрос наличия или отсутствия жлобства, а не каких-то технологий. В Файне вентилируемый фасад до 6 этажа, между квартирами-2 ряда пено- или газо-блоков по 10 см. Это качество? В общем не я переживая за Столицу, а Вы-за продажи. Вы же закинули обзор, который обвалишкам должен был не понравиться
Ссылка на видео была выложена, т.к. полностью согласен с мнением автора. Если вы себя записали в пессимисты-обвалишки, это ваше право. Моя сфера деятельности никак не связана с продажами или вообще хоть как-то с недвижимостью, почитать этот форум - как развлечение, иногда выкладывают интересные ссылки и мнения.
Продажи квартир на первичном и вторичном рынках Киева недвижимости упали в несколько раз. Покупатели требуют больших скидок До пандемии головной болью крупнейших игроков рынка недвижимости была ревальвация национальной валюты (почти на 20% за 2019 год). Потенциальные покупатели оказались не готовы к росту цен на квартиры в валюте. Крепкая гривня привела к тому, что рентабельность застройщиков снизилась, говорит основатель девелоперской компании KAN Development Игорь Никонов. «В прошлом году продажи жилья на киевском рынке снизились на 10−15%, нам удалось избежать падения», — уточняет он. Из окна его офиса в IQ Business Center хорошо видны масштабы строительства в Киеве. Но продать все эти квартиры нынешней весной снова непросто. Гривня подешевела, как и надеялись продавцы жилья. Но теперь покупатели опасаются экономического кризиса и не спешат тратить деньги.
investorkiev написав:Ни один крупный бизнес пока не завалился. Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется. Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?
Ну ОК, перезапустили (хотя не факт, что разорившийся за время карантина предприниматель захочет/сможет снова все начинать). И оказывается, что заполняемость в кафе снизилась в 2 раза и средний чек упал. Потому что 20% бывших завсегдатаев уже разъехалась по своим ипеням, а половина остальных теперь заходит только кофе выпить. И лендлорд хочет аренду "как до карантина".
Советник заместителя главы КГГА, Алексей Тихонов рассказывает, почему не стоит покупать жилье на первичном рынке. Объясняет на пальцах весь механизм «инвестирования» в новые многоэтажки, который до сих пор работает в Украине. К концу видео вы сами поймете, какая это дикая и никому не нужная авантюра. От Татьяны Монтян -