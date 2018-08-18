sg_comp написав: Вы видимо хотели купить квартиру в Варшавском, раз так переживаете за Столицу. Те, кто рискнул в 2016 (я тогда недооценил перспективу района) купили по 500$ за квадрат и уже живут в своих квартирах, что же вы не рискнули? То-то же.

Снижать темпы строительства тема не новая, Хмельницкий в интервью (можно найти на ютубе) говорил, что строят Новопечерские липки медленно под спрос, не снижая цену. То же самое будет делать КАН, если понадобится, конкурентов по качеству у них не много. Вы видимо хотели купить квартиру в Варшавском, раз так переживаете за Столицу. Те, кто рискнул в 2016 (я тогда недооценил перспективу района) купили по 500$ за квадрат и уже живут в своих квартирах, что же вы не рискнули? То-то же.Снижать темпы строительства тема не новая, Хмельницкий в интервью (можно найти на ютубе) говорил, что строят Новопечерские липки медленно под спрос, не снижая цену. То же самое будет делать КАН, если понадобится, конкурентов по качеству у них не много.

Никогда не хотел покупать в Варшавском, даже при сладкой цене. Край города, богом забытый край. Как оттуда выбираться утром на работу-знаю от коллег. Даже в выходной, без пробок-долго, сам пробовал. Метро чекаєМ? Можно, конечно, многого ждать от Виталика и компании, в том числе китайских метростроителей и окружную вокруг Киева.И планировочки в Варшавском мне не нравится.В общем , купить Варшавский-это Киев ради КиеваИнтервью Хмельницкого читал, подход знаю. Но не надо ровнять Варшавский и НЛ. Разного поля ягоды.с КАНом давно понятно, там изначально в Файне планировалось строить на протяжении лет. Личный пенсионный фонд господина Никонова.Качество а-ля КАН-это всего лишь вопрос наличия или отсутствия жлобства, а не каких-то технологий. В Файне вентилируемый фасад до 6 этажа, между квартирами-2 ряда пено- или газо-блоков по 10 см. Это качество?В общем не я переживая за Столицу, а Вы-за продажи. Вы же закинули обзор, который обвалишкам должен был не понравиться