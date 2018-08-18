если мае карантин закончат - то студеты опять вернутся и будут сново снимать - так как будет сесия и экзамены.
имеет смысл сейчас снять на 3 месяца
и в мае , июне июле - перездавать студеттам на пике спроса?
нормальный бизнес план?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:22
если мае карантин закончат - то студеты опять вернутся и будут сново снимать - так как будет сесия и экзамены.
имеет смысл сейчас снять на 3 месяца
и в мае , июне июле - перездавать студеттам на пике спроса?
нормальный бизнес план?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:26
глубина опы еще не всем присутствующим понятна. многие еще питают иллюзии. что как ни иллюзия способна поддержать в ситуации неопределенности.
плохо будет всем, конечно в разной степени, но ожидать возврата к прекрасному и еще столь недавнему прошлому в ближайший год-полтора могут только безудержные оптимисты
я совершенно не испытываю по этому поводу восторга
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
|