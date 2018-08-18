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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3476347734783479

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 127
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
40
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:22

если мае карантин закончат - то студеты опять вернутся и будут сново снимать - так как будет сесия и экзамены.
имеет смысл сейчас снять на 3 месяца
и в мае , июне июле - перездавать студеттам на пике спроса?
нормальный бизнес план?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:26

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Ни один крупный бизнес пока не завалился.
Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется.
Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?

Ну ОК, перезапустили (хотя не факт, что разорившийся за время карантина предприниматель захочет/сможет снова все начинать). И оказывается, что заполняемость в кафе снизилась в 2 раза и средний чек упал. Потому что 20% бывших завсегдатаев уже разъехалась по своим ипеням, а половина остальных теперь заходит только кофе выпить. И лендлорд хочет аренду "как до карантина".


глубина опы еще не всем присутствующим понятна. многие еще питают иллюзии. что как ни иллюзия способна поддержать в ситуации неопределенности.

плохо будет всем, конечно в разной степени, но ожидать возврата к прекрасному и еще столь недавнему прошлому в ближайший год-полтора могут только безудержные оптимисты

я совершенно не испытываю по этому поводу восторга
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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  #<1 ... 3476347734783479
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