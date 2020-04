Додано: Чет 09 кві, 2020 00:26

Gastarbaiter написав: investorkiev написав: Ни один крупный бизнес пока не завалился.

Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется.

глубина опы еще не всем присутствующим понятна. многие еще питают иллюзии. что как ни иллюзия способна поддержать в ситуации неопределенности.



плохо будет всем, конечно в разной степени, но ожидать возврата к прекрасному и еще столь недавнему прошлому в ближайший год-полтора могут только безудержные оптимисты



