если мае карантин закончат - то студеты опять вернутся и будут сново снимать - так как будет сесия и экзамены.
имеет смысл сейчас снять на 3 месяца
и в мае , июне июле - перездавать студеттам на пике спроса?
нормальный бизнес план?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:22
если мае карантин закончат - то студеты опять вернутся и будут сново снимать - так как будет сесия и экзамены.
имеет смысл сейчас снять на 3 месяца
и в мае , июне июле - перездавать студеттам на пике спроса?
нормальный бизнес план?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:26
глубина опы еще не всем присутствующим понятна. многие еще питают иллюзии. что как ни иллюзия способна поддержать в ситуации неопределенности.
плохо будет всем, конечно в разной степени, но ожидать возврата к прекрасному и еще столь недавнему прошлому в ближайший год-полтора могут только безудержные оптимисты
я совершенно не испытываю по этому поводу восторга
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 09 кві, 2020 01:36
400$
прорабы называют ценник пополам от этого за тоже самое
Додано: Чет 09 кві, 2020 01:47
это самый обычный современный жлоб ремонт, в новостройке дешевле все равно не получится от слова никак
Додано: Чет 09 кві, 2020 06:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот как празднуют свадьбы наши бывшие соотечественники в ДНР.
Может и хорошо что отделились.
По теме. Будет очень плохо. Франция падение 6 % ВВП за квартал, Германия около 2%.
Думаю цены на бабушатники сложаться в два раза. Это минимум.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Чет 09 кві, 2020 07:13
Про НЙ не совсем понял - это речь про еду в супермаркетах или про еду в ресторанах или про уличную еду.
Если речь про общепит, то это резонно - там огромная составляющая в зп персонала. Так, пардон, еще в 2000 году она была в районе 5 баксов в час, пару лет назад еще 10 с чем-то баксов в час. Сейчас 15.
А на магазинную еду оказывают влияние мировые цены, потому что открытая экономика - не купишь ты, купит другой.
При этом, почему-то в целом уровень цен не сильно отличается от украинских. Зачасстую в меньшую сторону.
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