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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3476347734783479

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 127
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
40
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:22

если мае карантин закончат - то студеты опять вернутся и будут сново снимать - так как будет сесия и экзамены.
имеет смысл сейчас снять на 3 месяца
и в мае , июне июле - перездавать студеттам на пике спроса?
нормальный бизнес план?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 00:26

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Ни один крупный бизнес пока не завалился.
Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется.
Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?

Ну ОК, перезапустили (хотя не факт, что разорившийся за время карантина предприниматель захочет/сможет снова все начинать). И оказывается, что заполняемость в кафе снизилась в 2 раза и средний чек упал. Потому что 20% бывших завсегдатаев уже разъехалась по своим ипеням, а половина остальных теперь заходит только кофе выпить. И лендлорд хочет аренду "как до карантина".


глубина опы еще не всем присутствующим понятна. многие еще питают иллюзии. что как ни иллюзия способна поддержать в ситуации неопределенности.

плохо будет всем, конечно в разной степени, но ожидать возврата к прекрасному и еще столь недавнему прошлому в ближайший год-полтора могут только безудержные оптимисты

я совершенно не испытываю по этому поводу восторга
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 01:36

  flyman написав:
  Serg-ik написав:стоимость ремонта в Киеве 2020 год
https://www.youtube.com/watch?v=I0mEq361_Vk

я так і не поняв, яка цєна на м2?


400$

прорабы называют ценник пополам от этого за тоже самое
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 01:47

  dir написав:
  Xenon написав:350$ за работу +материалы без мебели и техники.

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341

И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).



это самый обычный современный жлоб ремонт, в новостройке дешевле все равно не получится от слова никак
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 06:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот как празднуют свадьбы наши бывшие соотечественники в ДНР.
Может и хорошо что отделились.
https://www.youtube.com/watch?v=8daUz-i ... _kkjvhUXzs

По теме. Будет очень плохо. Франция падение 6 % ВВП за квартал, Германия около 2%.

Думаю цены на бабушатники сложаться в два раза. Это минимум.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 07:13

  J_P написав:
  Zebra написав:Амерека печатает доллары, думаю все таки будет порция экспорта долларовой инфляции. В таком случае рынку недвиги как минимум ничего не угрожает в номинальном выражении.

Придерживаюсь того же мнения.
Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.
Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.
И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.
Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"


Про НЙ не совсем понял - это речь про еду в супермаркетах или про еду в ресторанах или про уличную еду.
Если речь про общепит, то это резонно - там огромная составляющая в зп персонала. Так, пардон, еще в 2000 году она была в районе 5 баксов в час, пару лет назад еще 10 с чем-то баксов в час. Сейчас 15.
А на магазинную еду оказывают влияние мировые цены, потому что открытая экономика - не купишь ты, купит другой.
При этом, почему-то в целом уровень цен не сильно отличается от украинских. Зачасстую в меньшую сторону.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 07:25

  Хомякоид написав:Вот как празднуют свадьбы наши бывшие соотечественники в ДНР.
Может и хорошо что отделились.
https://www.youtube.com/watch?v=8daUz-i ... _kkjvhUXzs

По теме. Будет очень плохо. Франция падение 6 % ВВП за квартал, Германия около 2%.

Думаю цены на бабушатники сложаться в два раза. Это минимум.

Ха!
"Бабушатники" біля метро - потягнуть за собою ціну новобудів.

До якого рівня впадуть ціни?

Вони лише почали рух вниз.
Попереду орієнтовно 1-1,5 років падіння.

Повернемось в 2018 р (еквівалент 2004) чи взагалі в 2002?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 09 кві, 2020 07:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 07:28

  dir написав:
  Xenon написав:350$ за работу +материалы без мебели и техники.

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341

И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).

Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 07:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sg_comp написав:Моя сфера деятельности никак не связана с продажами или вообще хоть как-то с недвижимостью, почитать этот форум - как развлечение,

Понял, все совпадения имён-случайны
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 08:07

Сидіть вдома. Якщо маєте де
Держава закликає сидіти вдома, але не зробила нічого, аби гарантувати, що цей дім буде у всіх. Що робити тим, хто орендує житло, але втратив роботу?

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/8/659140/
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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