Додано: Чет 09 кві, 2020 07:13

J_P написав: Zebra написав: Амерека печатает доллары, думаю все таки будет порция экспорта долларовой инфляции. В таком случае рынку недвиги как минимум ничего не угрожает в номинальном выражении. Амерека печатает доллары, думаю все таки будет порция экспорта долларовой инфляции. В таком случае рынку недвиги как минимум ничего не угрожает в номинальном выражении.

Придерживаюсь того же мнения.

Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.

Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.

И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.

Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора" Придерживаюсь того же мнения.Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза.Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5.И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет.Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"

Про НЙ не совсем понял - это речь про еду в супермаркетах или про еду в ресторанах или про уличную еду.Если речь про общепит, то это резонно - там огромная составляющая в зп персонала. Так, пардон, еще в 2000 году она была в районе 5 баксов в час, пару лет назад еще 10 с чем-то баксов в час. Сейчас 15.А на магазинную еду оказывают влияние мировые цены, потому что открытая экономика - не купишь ты, купит другой.При этом, почему-то в целом уровень цен не сильно отличается от украинских. Зачасстую в меньшую сторону.