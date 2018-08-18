Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ни один крупный бизнес пока не завалился. Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется. Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?
Ну ОК, перезапустили (хотя не факт, что разорившийся за время карантина предприниматель захочет/сможет снова все начинать). И оказывается, что заполняемость в кафе снизилась в 2 раза и средний чек упал. Потому что 20% бывших завсегдатаев уже разъехалась по своим ипеням, а половина остальных теперь заходит только кофе выпить. И лендлорд хочет аренду "как до карантина".
глубина опы еще не всем присутствующим понятна. многие еще питают иллюзии. что как ни иллюзия способна поддержать в ситуации неопределенности.
плохо будет всем, конечно в разной степени, но ожидать возврата к прекрасному и еще столь недавнему прошлому в ближайший год-полтора могут только безудержные оптимисты
я совершенно не испытываю по этому поводу восторга
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).
это самый обычный современный жлоб ремонт, в новостройке дешевле все равно не получится от слова никак
По теме. Будет очень плохо. Франция падение 6 % ВВП за квартал, Германия около 2%.
Думаю цены на бабушатники сложаться в два раза. Это минимум.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Zebra написав:Амерека печатает доллары, думаю все таки будет порция экспорта долларовой инфляции. В таком случае рынку недвиги как минимум ничего не угрожает в номинальном выражении.
Придерживаюсь того же мнения. Доу не спеша вернется на свои законные 25-26 тыщ, но ценник необходимо-потребляемого вырастет при этом в 1,5 раза. Это как цены на еду в NYC - практически удваиваются каждые 10 лет. Теперь удвоятся за 3-5. И, как следствие удешевления денег (ожидается вливание 6 триллионов баксов в мировую экономику), недвига в Киеве в ближайшие ~ 1,5 года в $ эквиваленте однозначно не просядет. Но существенно подешевеет относительно "супового (или борщевого?) набора"
Про НЙ не совсем понял - это речь про еду в супермаркетах или про еду в ресторанах или про уличную еду. Если речь про общепит, то это резонно - там огромная составляющая в зп персонала. Так, пардон, еще в 2000 году она была в районе 5 баксов в час, пару лет назад еще 10 с чем-то баксов в час. Сейчас 15. А на магазинную еду оказывают влияние мировые цены, потому что открытая экономика - не купишь ты, купит другой. При этом, почему-то в целом уровень цен не сильно отличается от украинских. Зачасстую в меньшую сторону.
И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).
Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців