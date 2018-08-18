RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3477347834793480

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 127
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
40
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 08:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Думаю цены на бабушатники сложаться в два раза. Это минимум.


Касательно гривны?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5703
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:21

  Frant написав:
  dir написав:
  Xenon написав:350$ за работу +материалы без мебели и техники.

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 0260867341

И сколько лет отбивать такой ремонт на аренде? Годика три? А потом придёт чмо двухкопеечное и будет вам о своей тяжёлой доле рассказывать и норовить попользоваться плодами труда арендодателя за копейки(желательно бесплатно).

Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.


Я свою однокімнатну квартирку в 2012 році купив за $60К (плюс ще капітальний ремонт в ній робив), в 2019 році мені за неї давали $38k, мабуть все таки для інвестиційних цілей краще було ці гроші на депозит поставити :)
Stanislav_S
 
Повідомлень: 38
З нами з: 20.08.19
Подякував: 8 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:35

Frant
А Ви не розглядаєте варіант - коли раптом для збільшення кількості населення до нас запросять якихось китайців чи корейців ? І загальна кількість населення збільшиться в 2 , а то і 3 рази . Причому це може відбутися за якихось років 20 ...
Puente
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:49

  investorkiev написав:
Какое доверие к вторичке? Что ей не доверять? Зашел-увидел-купил.

Раньше мог зайти-покрутить носом-уйти в ОП аркады/укрбуда, сейчас не можешь. Остаешься во вторичке. Раньше была кока-кола и пепси. Пепси обанкротилась. Подешеет ли от этого бутылочка кока-колы в магазине?


Какой-то визионер у нас пидстаркуватый, с ослабевшей от пребывания в невесомости визией.

Когда у кока-колы подойдет срок годности к окончанию или когда подойдет отрочка оплаты к концу кока-колу поставят в акцию -25% - -50%, а если много ее будет, то и "Возьми 2 по цене 1"
striped
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 09:56

  Frant написав:
  Puente написав:Frant
А Ви не розглядаєте варіант - коли раптом для збільшення кількості населення до нас запросять якихось китайців чи корейців ? І загальна кількість населення збільшиться в 2 , а то і 3 рази . Причому це може відбутися за якихось років 20 ...


Не видумуйте фантастики. В Китаї та Півд. Кореї - рівень життя кратно вищий українського, хоча 30 років назад було навпаки.

1) В бідну, голодну, воюючу і обірвану країну - ніхто добровільно не поїде.
2) підняти рівень життя до середньоєвропейського і добитись виконання законів для всіх - це непосильне завдання для укро-бидло-їліти. Вона надто тупа і надто продажна.
Ну і нарот у нас не заслуговує своєї держави, раз він прогАлАсував за ватного клоуна, теж винний.
Невже 29 років Вас нічому не навчили? :cry:


Так при чому - приїдуть - проголосують , виберуть свою владу - і будуть жити як в Південній Кореї зараз ... Вони ж навіть грошима своїй владі допомагали ( у нас таке уявляєте ? ) . Якщо буде клич від їх уряду - думаєте не поїдуть ? Чи аналогічно китайці ? Та запросто . А наші ( уряд ) в якійсь катастрофічній ситуації підуть на все ...
Puente
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:05

  Serg-ik написав:Сидіть вдома. Якщо маєте де
Держава закликає сидіти вдома, але не зробила нічого, аби гарантувати, що цей дім буде у всіх. Що робити тим, хто орендує житло, але втратив роботу?

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/8/659140/


Кльову "справедливість" бажають ... Я , наприклад, увихався хрєн знає скільки років , вся сім"я економила на всьому , врешті решт купили житло - а тут "понаїхавші" бажають собі якісь преференції - не прикладаючи особливих зусиль , та ще й виступаючи такими собі штейкбрехерами на ринку праці?

ЄДИНЕ , ЩО ТАМ ПРАВИЛЬНО НАПИСАНО - ЩО ТРЕБА ЗАБОРОНИТИ В ПРИНЦИПІ РОЗДАЧУ ЖИТЛА НА ХАЛЯВУ БУДЬ-КОМУ . АБСОЛЮТНО ВСІ ПОВИННІ КУПИТИ - це щодо нового ...
Puente
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Кльову "справедливість" бажають ... - а тут "понаїхавші" бажають собі якісь преференції - не прикладаючи особливих зусиль , та ще й виступаючи такими собі штейкбрехерами на ринку праці?

можете потрудиться и скопировать сюда фразу из статьи о том, что понаехи хотят преференций без усилий?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10596
З нами з: 10.06.11
Подякував: 181 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:23

  Stanislav_S написав:
  Frant написав:Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.


Я свою однокімнатну квартирку в 2012 році купив за $60К (плюс ще капітальний ремонт в ній робив), в 2019 році мені за неї давали $38k, мабуть все таки для інвестиційних цілей краще було ці гроші на депозит поставити :)

Проскочить в 14-ом через банкопад это было бы везением. Даже при диверсификации в разумных пределах, вы бы на выходе получили не больше 38. Часть больше фонда сгорела бы, гривнедепо пострадали от девальвации.
Дальше вы взяли на веру слова Франта, который "лирик", а не "физик". Возьмем калькулятор и грубо прикинем. 1,5 года квартира сдавалась и приносила 8% годовых от 60, потом 6 лет 9% от 38. 60*1,5*0,08+38*6*0,09 +38 = 65.
Итого, взяв не в лучший год, вы бы не только сохранили деньги, но и получили прибыли столько, сколько европеец получил в бы Дойчебанке.
Вложение в недвижимость даже в условиях войны и кризиса показали сопоставимый с депо у немца результат.
Vlad442
 
Повідомлень: 6306
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1028 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3477347834793480
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1819, 1820, 1821
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18204 2946501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 09:44
dir
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
1 6716
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 кві, 2020 19:03
y_kosyak23_45
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
12 11804
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 16:14
detec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16597)
09.04.2020 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.