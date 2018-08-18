Касательно гривны?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 08:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:21
Я свою однокімнатну квартирку в 2012 році купив за $60К (плюс ще капітальний ремонт в ній робив), в 2019 році мені за неї давали $38k, мабуть все таки для інвестиційних цілей краще було ці гроші на депозит поставити
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:35
Frant
А Ви не розглядаєте варіант - коли раптом для збільшення кількості населення до нас запросять якихось китайців чи корейців ? І загальна кількість населення збільшиться в 2 , а то і 3 рази . Причому це може відбутися за якихось років 20 ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:49
Какой-то визионер у нас пидстаркуватый, с ослабевшей от пребывания в невесомости визией.
Когда у кока-колы подойдет срок годности к окончанию или когда подойдет отрочка оплаты к концу кока-колу поставят в акцию -25% - -50%, а если много ее будет, то и "Возьми 2 по цене 1"
Додано: Чет 09 кві, 2020 09:56
Так при чому - приїдуть - проголосують , виберуть свою владу - і будуть жити як в Південній Кореї зараз ... Вони ж навіть грошима своїй владі допомагали ( у нас таке уявляєте ? ) . Якщо буде клич від їх уряду - думаєте не поїдуть ? Чи аналогічно китайці ? Та запросто . А наші ( уряд ) в якійсь катастрофічній ситуації підуть на все ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:05
Кльову "справедливість" бажають ... Я , наприклад, увихався хрєн знає скільки років , вся сім"я економила на всьому , врешті решт купили житло - а тут "понаїхавші" бажають собі якісь преференції - не прикладаючи особливих зусиль , та ще й виступаючи такими собі штейкбрехерами на ринку праці?
ЄДИНЕ , ЩО ТАМ ПРАВИЛЬНО НАПИСАНО - ЩО ТРЕБА ЗАБОРОНИТИ В ПРИНЦИПІ РОЗДАЧУ ЖИТЛА НА ХАЛЯВУ БУДЬ-КОМУ . АБСОЛЮТНО ВСІ ПОВИННІ КУПИТИ - це щодо нового ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
можете потрудиться и скопировать сюда фразу из статьи о том, что понаехи хотят преференций без усилий?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:23
Проскочить в 14-ом через банкопад это было бы везением. Даже при диверсификации в разумных пределах, вы бы на выходе получили не больше 38. Часть больше фонда сгорела бы, гривнедепо пострадали от девальвации.
Дальше вы взяли на веру слова Франта, который "лирик", а не "физик". Возьмем калькулятор и грубо прикинем. 1,5 года квартира сдавалась и приносила 8% годовых от 60, потом 6 лет 9% от 38. 60*1,5*0,08+38*6*0,09 +38 = 65.
Итого, взяв не в лучший год, вы бы не только сохранили деньги, но и получили прибыли столько, сколько европеец получил в бы Дойчебанке.
Вложение в недвижимость даже в условиях войны и кризиса показали сопоставимый с депо у немца результат.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Глянул ролик российских риелторов, послушать их взгляд на события. Все сходятся во мнении, что (несмотря на то, что у них есть рабочая ипотека) цены будут снижаться. 2%/месяц это самый ужасный прогноз, но порядка 20% через 6-8 месяцев (из-за инертности РН) и возможное восстановление рынка через 3-4 года.
Еще была озвучена мысль о переезде людей из мегаполисов поближе к земле.
Но местные лендлорды продолжайте рассказывать почему у нас особый путь и будет только дорожать или стоять на месте потому что вы будете решительно выгонять спесивых нищих арендаторов.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:41
Автор статьи слишком легко распоряжается чужой собственностью. Не жил при социализме и не понимает к чему такой подход приведет.
Речь идет не о том, что государство оплатит половину аренды, а о том, что популисты просубсидируют арендаторов за счет лендлордов.
На самом деле, чем вмешивается государство, тем лучше. Рынок сам выровняет ситуацию и сделает скидки, может даже больше 50%. Кто потерял работу и имеет жилье в другом месте, уедет и освободит квартиру, которая станет доступней для медсестры или врача из пригорода.
Пример вреда от госрегулирования мы видим в дотировании монополий за счет наших налогов, который называют субсидиями. В результате пенсионерка сидит в трешке и коммунальные на закрытые комнаты платит Сержик со своих налогов. В ином случае она переехала бы в домик под Киевом или однушку в отдаленном районе (ей на работу в час пик не ездить). Увеличился выбор трешек и они стали дешевле в аренде или покупке как Сержику, так и молодежи покомнатно. Сейчас эти 25 метров в закрытых комнатах для общества в минус, а не в плюс. Вот и результат вмешательства государства.
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