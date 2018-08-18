Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.
Я свою однокімнатну квартирку в 2012 році купив за $60К (плюс ще капітальний ремонт в ній робив), в 2019 році мені за неї давали $38k, мабуть все таки для інвестиційних цілей краще було ці гроші на депозит поставити
Проскочить в 14-ом через банкопад это было бы везением. Даже при диверсификации в разумных пределах, вы бы на выходе получили не больше 38. Часть больше фонда сгорела бы, гривнедепо пострадали от девальвации. Дальше вы взяли на веру слова Франта, который "лирик", а не "физик". Возьмем калькулятор и грубо прикинем. 1,5 года квартира сдавалась и приносила 8% годовых от 60, потом 6 лет 9% от 38. 60*1,5*0,08+38*6*0,09 +38 = 65. Итого, взяв не в лучший год, вы бы не только сохранили деньги, но и получили прибыли столько, сколько европеец получил в бы Дойчебанке. Вложение в недвижимость даже в условиях войны и кризиса показали сопоставимый с депо у немца результат.
Давай не будем порівнювати депо у німців і тут. Це як порівняти х із пальцем.
Там інші інструменти і можливості для пасивного доходу. Ну і хто взяв нерухомість, напр. в Берліні 5 або 10 років тому, заробили і на оренді і на рості самого активу.
Депозит в Дойчебанку, гагага, міг би тут з якою євродочкою іх 0,01% річних в рік.
п.с. правильні пацани рубають бабло на ОВДП
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Puente написав:Frant А Ви не розглядаєте варіант - коли раптом для збільшення кількості населення до нас запросять якихось китайців чи корейців ? І загальна кількість населення збільшиться в 2 , а то і 3 рази . Причому це може відбутися за якихось років 20 ...
Не видумуйте фантастики. В Китаї та Півд. Кореї - рівень життя кратно вищий українського, хоча 30 років назад було навпаки.
1) В бідну, голодну, воюючу і обірвану країну - ніхто добровільно не поїде. 2) підняти рівень життя до середньоєвропейського і добитись виконання законів для всіх - це непосильне завдання для укро-бидло-їліти. Вона надто тупа і надто продажна. Ну і нарот у нас не заслуговує своєї держави, раз він прогАлАсував за ватного клоуна, теж винний. Невже 29 років Вас нічому не навчили?
Так при чому - приїдуть - проголосують , виберуть свою владу - і будуть жити як в Південній Кореї зараз ... Вони ж навіть грошима своїй владі допомагали ( у нас таке уявляєте ? ) . Якщо буде клич від їх уряду - думаєте не поїдуть ? Чи аналогічно китайці ? Та запросто . А наші ( уряд ) в якійсь катастрофічній ситуації підуть на все ...
Нахрена китайцям територія, яка не межує з їхнею територією, і географіічно далека від Китаю, і геть убита економічно? А Московія не проти забрати під себе цю територію з рештками нароту. Але у них теж безлад і загальна бідність.
Поїдьте хоча би в Туреччину чи Чорногорію, подивіться на їхній рівень життя і на інфраструктуру.
В Україні все занедбано, йопана їліта добиває рештки радянської інфраструктури. Гроші і активне/розумне населення - виводяться за кордон. Проект доживає останні роки.
Зараз маємо чергове падіння всього.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
striped написав:Глянул ролик российских риелторов, послушать их взгляд на события. Все сходятся во мнении, что (несмотря на то, что у них есть рабочая ипотека) цены будут снижаться. 2%/месяц это самый ужасный прогноз, но порядка 20% через 6-8 месяцев (из-за инертности РН) и возможное восстановление рынка через 3-4 года.
Там была ипотека, которая надула рынок. Чем больше ипотечных квартир, тем менее устойчивый рынок, поэтому не правильно смотреть на чужие тенденции и механически переносить их на Украину, которая пережила 14-ый. Украина это часть глобального мира и пострадает от пандемии, но меньше, чем многие другие страны.
Vlad442 Да, Вы правы - государство хреновый распорядитель. Но даже глядя на ветку четко видно разделение на 2 лагеря - боксеров-арендодателей и халявщиков-арендаторов. Потому желательно бы иметь какого-то вменяемого арбитра, который скажет и одним и вторым, что истина где-то посредине и нужно приходить к цивилизованному, а не понятийному ведению дел в такой социально ответсвенной сфере.
striped написав:Глянул ролик российских риелторов, послушать их взгляд на события. Все сходятся во мнении, что (несмотря на то, что у них есть рабочая ипотека) цены будут снижаться. 2%/месяц это самый ужасный прогноз, но порядка 20% через 6-8 месяцев (из-за инертности РН) и возможное восстановление рынка через 3-4 года.
Там была ипотека, которая надула рынок. Чем больше ипотечных квартир, тем менее устойчивый рынок, поэтому не правильно смотреть на чужие тенденции и механически переносить их на Украину, которая пережила 14-ый. Украина это часть глобального мира и пострадает от пандемии, но меньше, чем многие другие страны.
А у нас - коррупционеры, скупающие квартиры десятками и подогревающие цены именно на КРЖН. У них и уровень доходов повыше, потому и цены другие. Механически переносить не нужно, но тренд на снижение цен по всему миру, а не только в Москве. И делать вид, что нас это не коснется - ну как с пандемией - в итоге придется только больше могил рыть.
striped написав:Глянул ролик российских риелторов, послушать их взгляд на события. Все сходятся во мнении, что (несмотря на то, что у них есть рабочая ипотека) цены будут снижаться. 2%/месяц это самый ужасный прогноз, но порядка 20% через 6-8 месяцев (из-за инертности РН) и возможное восстановление рынка через 3-4 года.
Еще была озвучена мысль о переезде людей из мегаполисов поближе к земле.
Но местные лендлорды продолжайте рассказывать почему у нас особый путь и будет только дорожать или стоять на месте потому что вы будете решительно выгонять спесивых нищих арендаторов.
striped написав:Глянул ролик российских риелторов, послушать их взгляд на события. Все сходятся во мнении, что (несмотря на то, что у них есть рабочая ипотека) цены будут снижаться. 2%/месяц это самый ужасный прогноз, но порядка 20% через 6-8 месяцев (из-за инертности РН) и возможное восстановление рынка через 3-4 года.
Там была ипотека, которая надула рынок. Чем больше ипотечных квартир, тем менее устойчивый рынок, поэтому не правильно смотреть на чужие тенденции и механически переносить их на Украину, которая пережила 14-ый. Украина это часть глобального мира и пострадает от пандемии, но меньше, чем многие другие страны.
А у нас - коррупционеры, скупающие квартиры десятками и подогревающие цены именно на КРЖН. У них и уровень доходов повыше, потому и цены другие. Механически переносить не нужно, но тренд на снижение цен по всему миру, а не только в Москве. И делать вид, что нас это не коснется - ну как с пандемией - в итоге придется только больше могил рыть.
Кормова база зменшиться, ціни впадуть, тут навіть, до бабки не ходи, і не тре бути еуспертом. Якщо криза буде більша чим у 2014..2016 (а по опитуванню очікування гірші), то ціни КРЖН від докризових кінця 2019 складуться в у.е. на 45%.
А криза на первинці була видна ще минулого року, коли зупинилися Аркада, Укрбуд, Фундамент ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Унуноктий написав:сантехники, электрики, разнорабочие, всегда велкам.....
я прям вижу эту экономику, которая базируется на этих товарищах) но вы не останавливайтесь и повторяйте мантру, что ничего не упадет, все восстановится и осенью ракета и по покупке и по аренде))
Ни один крупный бизнес пока не завалился. Мелкий бизнес как закрылся, так и откроется. Сколько времени нужно чтобы перезапустить кафе? Спортзал? Салон красоты? 2 недели? 1 месяц? Учитывая что там все сохранилось в том-Же состоянии, что и в феврале?
халва-халва
вот немного опросов:
Advanter Group опитали 458 підприємств, серед яких мікро-, малі, середні та великі підприємства. Дослідження проведено 28.03 – 2.04.2020 за підтримки CEO Club, бізнес-спільноти Board, ТПП України, бізнес-школи МІМ Київ, Prizma Club, CFO Club Ukraine та десятків інших об’єднань підприємців по всіх областях України.
38% підприємств не мають можливість протриматися більш ніж 2 місяці в умовах карантину.
да, 458 предприятий - не репрезентативная выборка, но показывает размер жёппы
Автор статьи слишком легко распоряжается чужой собственностью. Не жил при социализме и не понимает к чему такой подход приведет. Речь идет не о том, что государство оплатит половину аренды, а о том, что популисты просубсидируют арендаторов за счет лендлордов. На самом деле, чем вмешивается государство, тем лучше. Рынок сам выровняет ситуацию и сделает скидки, может даже больше 50%. Кто потерял работу и имеет жилье в другом месте, уедет и освободит квартиру, которая станет доступней для медсестры или врача из пригорода.
Пример вреда от госрегулирования мы видим в дотировании монополий за счет наших налогов, который называют субсидиями. В результате пенсионерка сидит в трешке и коммунальные на закрытые комнаты платит Сержик со своих налогов. В ином случае она переехала бы в домик под Киевом или однушку в отдаленном районе (ей на работу в час пик не ездить). Увеличился выбор трешек и они стали дешевле в аренде или покупке как Сержику, так и молодежи покомнатно. Сейчас эти 25 метров в закрытых комнатах для общества в минус, а не в плюс. Вот и результат вмешательства государства.
Скільки податку ви заплатили за здачу в оренду нерухомості в 2019 році?
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 09 кві, 2020 11:16, всього редагувалось 1 раз.