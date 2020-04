Додано: Чет 09 кві, 2020 10:42

Vlad442 написав: Stanislav_S написав: Frant написав: Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни. Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.



Я свою однокімнатну квартирку в 2012 році купив за $60К (плюс ще капітальний ремонт в ній робив), в 2019 році мені за неї давали $38k, мабуть все таки для інвестиційних цілей краще було ці гроші на депозит поставити Я свою однокімнатну квартирку в 2012 році купив за $60К (плюс ще капітальний ремонт в ній робив), в 2019 році мені за неї давали $38k, мабуть все таки для інвестиційних цілей краще було ці гроші на депозит поставити

Проскочить в 14-ом через банкопад это было бы везением. Даже при диверсификации в разумных пределах, вы бы на выходе получили не больше 38. Часть больше фонда сгорела бы, гривнедепо пострадали от девальвации.

Дальше вы взяли на веру слова Франта, который "лирик", а не "физик". Возьмем калькулятор и грубо прикинем. 1,5 года квартира сдавалась и приносила 8% годовых от 60, потом 6 лет 9% от 38. 60*1,5*0,08+38*6*0,09 +38 = 65.

Итого, взяв не в лучший год, вы бы не только сохранили деньги, но и получили прибыли столько, сколько европеец получил в бы Дойчебанке.

Давай не будем порівнювати депо у німців і тут. Це як порівняти х із пальцем.



Там інші інструменти і можливості для пасивного доходу.

Ну і хто взяв нерухомість, напр. в Берліні 5 або 10 років тому, заробили і на оренді і на рості самого активу.



Депозит в Дойчебанку, гагага, міг би тут з якою євродочкою іх 0,01% річних в рік.



п.с.

