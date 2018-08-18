Vlad442 написав:

Serg-ik написав: Сидіть вдома. Якщо маєте де

Держава закликає сидіти вдома, але не зробила нічого, аби гарантувати, що цей дім буде у всіх. Що робити тим, хто орендує житло, але втратив роботу?



https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/8/659140/ Сидіть вдома. Якщо маєте деДержава закликає сидіти вдома, але не зробила нічого, аби гарантувати, що цей дім буде у всіх. Що робити тим, хто орендує житло, але втратив роботу?

Автор статьи слишком легко распоряжается чужой собственностью. Не жил при социализме и не понимает к чему такой подход приведет.Речь идет не о том, что государство оплатит половину аренды, а о том, что популисты просубсидируют арендаторов за счет лендлордов.На самом деле, чем вмешивается государство, тем лучше. Рынок сам выровняет ситуацию и сделает скидки, может даже больше 50%. Кто потерял работу и имеет жилье в другом месте, уедет и освободит квартиру, которая станет доступней для медсестры или врача из пригорода.Пример вреда от госрегулирования мы видим в дотировании монополий за счет наших налогов, который называют субсидиями. В результате пенсионерка сидит в трешке и коммунальные на закрытые комнаты платит Сержик со своих налогов. В ином случае она переехала бы в домик под Киевом или однушку в отдаленном районе (ей на работу в час пик не ездить). Увеличился выбор трешек и они стали дешевле в аренде или покупке как Сержику, так и молодежи покомнатно. Сейчас эти 25 метров в закрытых комнатах для общества в минус, а не в плюс. Вот и результат вмешательства государства.