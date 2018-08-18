|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:16
striped написав:Vlad442
Да, Вы правы - государство хреновый распорядитель. Но даже глядя на ветку четко видно разделение на 2 лагеря - боксеров-арендодателей и халявщиков-арендаторов. Потому желательно бы иметь какого-то вменяемого арбитра, который скажет и одним и вторым, что истина где-то посредине и нужно приходить к цивилизованному, а не понятийному ведению дел в такой социально ответсвенной сфере.
Вменяемый арбитр это рынок. Не нужно ничего делать, он все расставит по местам.
Мы сейчас даже не знаем в каком месте окажется рынок в каждом из сегментов. Все еще толком не началось. Рынок аренды тоже имеет инерцию. Сейчас должны оплачивать люди, которые в прошлый раз оплатили 9 марта, когда ничего не предвещало сегодняшней ситуации. Даже если они оплатят, не факт, что не съедут через месяц. Что с ценами аренды станет понятно только в конце мая - тогда они уменьшат или прекратят падение.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6310
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:18
jj1981ua написав: artlife написав: Первый написав:
В країні наступає п..ц
Поэтому и возник вопрос. Всё пропало? П..ц вже наступыв? Скоро ПА500?
скоро. и ниже 500 будет.
не согласны? все восстановится? какие таблетки пьете? вижу, что помогает смотреть на мир в розовых очках. так посоветуйте и другим)
Та это было одному быкующему товарищу, который тут куражился и стебался в стиле ха-ха "мы все умрём".
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 329
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:20
xio13 написав:
Скільки податку ви заплатили за здачу в оренду нерухомості в 2019 році?
В 19-ом я сделал 4 платежа по окончанию каждого квартала. Точная сумма является коммерческой тайной, но для пересичного она выглядит достаточно существенной.
Я в свое время поверил, что мы идем в Европу, где все платят налоги и живут по законам. В Европе платят налоги, в России платят, даже в днр платят чтобы не попасть на подвал. Подумал, что и у нас вольница и анархия не вечны. Видимо зря.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6310
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:33
striped написав:
А у нас - коррупционеры, скупающие квартиры десятками и подогревающие цены именно на КРЖН.
Я не думаю, що корупціонери скупляють "хрущовки", "брежнєвки". Тобто наймасовіший сегмент.
Ці квартири розкупляються заробітчанами (заробки за кордоном), місцевими дрібними бізнесменами, офісним планктоном і т.п.
Взагалі-то ціна 35 000 ... 40 000 дол за квартиру в жилому стані - це смішна ціна, яка свідчить про крайню бідність населення, яка вже стала нормою за 29 років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21273
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 2181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:48
Frant написав: striped написав:
А у нас - коррупционеры, скупающие квартиры десятками и подогревающие цены именно на КРЖН.
Я не думаю, що корупціонери скупляють "хрущовки", "брежнєвки". Тобто наймасовіший сегмент.
Ці квартири розкупляються заробітчанами (заробки за кордоном), місцевими дрібними бізнесменами, офісним планктоном і т.п.
Взагалі-то ціна 35 000 ... 40 000 дол за квартиру в жилому стані - це смішна ціна, яка свідчить про крайню бідність населення, яка вже стала нормою за 29 років.
Китайцы прийдут - порядок наведут?
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2190
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:56
investorkiev написав:
Вообще не понимаю шумиху с эпидемией.
Или Украину полностью оминает эта болячка, или она не такая опасная.
Уже месяц как бушует, и особо не слышно никаких ужасов.
Так же и с КРЖН - через полгода цены превысят февральские.
два місяці економіка в дауні,
люди без роботи,
а в Трайбеки "нічого не відбудеться, все вернеться як було, рОкета взлетить"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18388
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|