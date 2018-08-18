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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3479348034813482

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 127
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
40
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:16

  striped написав:Vlad442 Да, Вы правы - государство хреновый распорядитель. Но даже глядя на ветку четко видно разделение на 2 лагеря - боксеров-арендодателей и халявщиков-арендаторов. Потому желательно бы иметь какого-то вменяемого арбитра, который скажет и одним и вторым, что истина где-то посредине и нужно приходить к цивилизованному, а не понятийному ведению дел в такой социально ответсвенной сфере.

Вменяемый арбитр это рынок. Не нужно ничего делать, он все расставит по местам.
Мы сейчас даже не знаем в каком месте окажется рынок в каждом из сегментов. Все еще толком не началось. Рынок аренды тоже имеет инерцию. Сейчас должны оплачивать люди, которые в прошлый раз оплатили 9 марта, когда ничего не предвещало сегодняшней ситуации. Даже если они оплатят, не факт, что не съедут через месяц. Что с ценами аренды станет понятно только в конце мая - тогда они уменьшат или прекратят падение.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:18

  jj1981ua написав:
  artlife написав:
  Первый написав:В країні наступає п..ц

Поэтому и возник вопрос. Всё пропало? П..ц вже наступыв? Скоро ПА500?

скоро. и ниже 500 будет.
не согласны? все восстановится? какие таблетки пьете? вижу, что помогает смотреть на мир в розовых очках. так посоветуйте и другим)

Та это было одному быкующему товарищу, который тут куражился и стебался в стиле ха-ха "мы все умрём".
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Скільки податку ви заплатили за здачу в оренду нерухомості в 2019 році?

В 19-ом я сделал 4 платежа по окончанию каждого квартала. Точная сумма является коммерческой тайной, но для пересичного она выглядит достаточно существенной.

Я в свое время поверил, что мы идем в Европу, где все платят налоги и живут по законам. В Европе платят налоги, в России платят, даже в днр платят чтобы не попасть на подвал. Подумал, что и у нас вольница и анархия не вечны. Видимо зря.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:33

  striped написав:А у нас - коррупционеры, скупающие квартиры десятками и подогревающие цены именно на КРЖН.

Я не думаю, що корупціонери скупляють "хрущовки", "брежнєвки". Тобто наймасовіший сегмент.
Ці квартири розкупляються заробітчанами (заробки за кордоном), місцевими дрібними бізнесменами, офісним планктоном і т.п.

Взагалі-то ціна 35 000 ... 40 000 дол за квартиру в жилому стані - це смішна ціна, яка свідчить про крайню бідність населення, яка вже стала нормою за 29 років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:48

  Frant написав:
  striped написав:А у нас - коррупционеры, скупающие квартиры десятками и подогревающие цены именно на КРЖН.

Я не думаю, що корупціонери скупляють "хрущовки", "брежнєвки". Тобто наймасовіший сегмент.
Ці квартири розкупляються заробітчанами (заробки за кордоном), місцевими дрібними бізнесменами, офісним планктоном і т.п.

Взагалі-то ціна 35 000 ... 40 000 дол за квартиру в жилому стані - це смішна ціна, яка свідчить про крайню бідність населення, яка вже стала нормою за 29 років.


Китайцы прийдут - порядок наведут?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:56

  investorkiev написав:Вообще не понимаю шумиху с эпидемией.
Или Украину полностью оминает эта болячка, или она не такая опасная.

Уже месяц как бушует, и особо не слышно никаких ужасов.

Так же и с КРЖН - через полгода цены превысят февральские.

два місяці економіка в дауні,
люди без роботи,
а в Трайбеки "нічого не відбудеться, все вернеться як було, рОкета взлетить"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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