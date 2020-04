Додано: Чет 09 кві, 2020 11:56

investorkiev написав: Вообще не понимаю шумиху с эпидемией.

Или Украину полностью оминает эта болячка, или она не такая опасная.



Уже месяц как бушует, и особо не слышно никаких ужасов.



два місяці економіка в дауні,

люди без роботи,

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/