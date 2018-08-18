Додано: Чет 09 кві, 2020 12:55

ось що пише2.Посуточный и готельный бизнес в Киеве вымер.У некоторых челов - по 30-50 объектов на сдачу имеется, так что большие деньги кто-то недополучит, а это все спрос на ЧР на бабки - зеленые, которого теперь меньше.Дошли до того,что Шелковичная 5,возле Марьинки сдают по 10 тыс. грн. в месяц,готовы фиксировать цену на несколько месяцев.Новопечерские Липки до карантина где-то 1300 дол. прибыль от посуточки однушка, теперь готовы за 700 дол. на 1 год фиксировать.Просели многие объекты на 30-40%,так как предложение зашкаливает еще с середины декабря ,а заявок от клиентов -мизер.Так что кризис начался еще с осени,точнее его очередное обострение....6.Аренда коммерческих тех,что работают в карантин,то ,что известно.Расклад такой- мобильщики за апрель платят 50%, или 0% - как кто договорится.Торговцы "химией" -50-75%.Продуктовики - 75%.Ай-тишники -50-80%.Есть еще один очень интересный пример:Поляки,бюрко по трудоустрою,сейчас закрыты,так как границы на замке.Хотели 0% за апрельно согласились на 60%, так как надеются,что с открытием границ все наверстают в двойном размере, ну или в тройном - смотря как рулить дальше будут у насПока что, судя по происходящему в экономике и в жизни, - рулят очень-очень кривенько,с заносами в кювет и дрифтом поневоле.Девушку менеджера отправили за свой счет, умеют деньги считать.