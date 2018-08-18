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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:20
xio13 написав:
Скільки податку ви заплатили за здачу в оренду нерухомості в 2019 році?
В 19-ом я сделал 4 платежа по окончанию каждого квартала. Точная сумма является коммерческой тайной, но для пересичного она выглядит достаточно существенной.
Я в свое время поверил, что мы идем в Европу, где все платят налоги и живут по законам. В Европе платят налоги, в России платят, даже в днр платят чтобы не попасть на подвал. Подумал, что и у нас вольница и анархия не вечны. Видимо зря.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:33
striped написав:
А у нас - коррупционеры, скупающие квартиры десятками и подогревающие цены именно на КРЖН.
Я не думаю, що корупціонери скупляють "хрущовки", "брежнєвки". Тобто наймасовіший сегмент.
Ці квартири розкупляються заробітчанами (заробки за кордоном), місцевими дрібними бізнесменами, офісним планктоном і т.п.
Взагалі-то ціна 35 000 ... 40 000 дол за квартиру в жилому стані - це смішна ціна, яка свідчить про крайню бідність населення, яка вже стала нормою за 29 років.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:53
Порадьте, бкдь ласка, в якому районі краще шукати житло, щоб зручно діставатися до роботи... робота біля м.Либідська і Контрактова площа.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 11:56
investorkiev написав:
Вообще не понимаю шумиху с эпидемией.
Или Украину полностью оминает эта болячка, или она не такая опасная.
Уже месяц как бушует, и особо не слышно никаких ужасов.
Так же и с КРЖН - через полгода цены превысят февральские.
два місяці економіка в дауні,
люди без роботи,
а в Трайбеки "нічого не відбудеться, все вернеться як було, рОкета взлетить"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:06
flyman написав: investorkiev написав:
Вообще не понимаю шумиху с эпидемией.
Или Украину полностью оминает эта болячка, или она не такая опасная.
Уже месяц как бушует, и особо не слышно никаких ужасов.
Так же и с КРЖН - через полгода цены превысят февральские.
два місяці економіка в дауні,
люди без роботи,
а в Трайбеки "нічого не відбудеться, все вернеться як було, рОкета взлетить"
Натаха займається самозаспокоєнням.
Можливо, у неї вельми поганий зір і глухий слух - вона не бачить і не чує про падіння цін КРЖН?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:12
Vlad442 написав:
Автор статьи слишком легко распоряжается чужой собственностью.
Речь идет не о том, что государство оплатит половину аренды, а о том, что популисты просубсидируют арендаторов за счет лендлордов.
На самом деле, чем вмешивается государство, тем лучше. Рынок сам выровняет ситуацию и сделает скидки, может даже больше 50%. Кто потерял работу и имеет жилье в другом месте, уедет и освободит квартиру, которая станет доступней для медсестры или врача из пригорода.
Пример вреда от госрегулирования мы видим в дотировании монополий за счет наших налогов, который называют субсидиями. В результате пенсионерка сидит в трешке и коммунальные на закрытые комнаты платит Сержик со своих налогов. В ином случае она переехала бы в домик под Киевом или однушку в отдаленном районе (ей на работу в час пик не ездить). Увеличился выбор трешек и они стали дешевле в аренде или покупке как Сержику, так и молодежи покомнатно. Сейчас эти 25 метров в закрытых комнатах для общества в минус, а не в плюс. Вот и результат вмешательства государства.
Влад, Вы можете привести цитату из текста, в которой намекается на то, что популисты просубсидируют арендаторов за счет лендлордов? Потрудитесь, пожалуйста.
Похоже, что Вас, как бездельника-лендлорда , пугает перспектива появления фонда социального и временного жилья. ведь тогда у Вас появится мощный конкурент, соответственно, цены упадут, ваши текущие доходы-вниз. А может даже на упавшем рынке придётся какую-то квартиру продать.
История показала, что построить много и быстро Украина может. Основные материалы в стране есть. рабочих рук -достаточно, есть кому всю Европу строить. Салтовка в Вашем городе-хороший тому пример.
Речь же идёт не о госрегулировании, а о возможном предложении от мощного игрока. Если вы против госрегулирования, то приведу пример с НБУ: когда нерезы в 2019 заводили валюту под ОВГЗ,рынок не смог бы выкупить доллар даже по 15 грн. Но это может сделать НБУ. Вам нравится доллар по 15 при доходе от сдачи однушки в аренду по 8000 грн?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:16
Vlad442 написав:
В 19-ом я сделал 4 платежа по окончанию каждого квартала. Точная сумма является коммерческой тайной, но для пересичного она выглядит достаточно существенной.
5% от оборота? и около 1000 грн ЕСВ ежемесячно.
повесить 5% на арендатора-это ж проще простого, 400-500 грн.
НДФЛ с грязной зарплаты в 20 000 грн=1600 грн. Сравнивайте
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:42
striped написав:
Глянул ролик российских риелторов, послушать их взгляд на события. Все сходятся во мнении, что (несмотря на то, что у них есть рабочая ипотека) цены будут снижаться. 2%/месяц это самый ужасный прогноз, но порядка 20% через 6-8 месяцев (из-за инертности РН) и возможное восстановление рынка через 3-4 года.
В России цены считают в рублях. С учетом падения курса рубля к доллару на 25% за квартал, уже обвалилось. Аналогично в Польше. Цены пока прежние, но сам злотый упал на 10%. И только в самой прекрасной стране мира нац. валюта и недвижка стоят намертво на стартовой площадке.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 12:55
ось що пишеhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4932438#p4932438
2.Посуточный и готельный бизнес в Киеве вымер.
У некоторых челов - по 30-50 объектов на сдачу имеется, так что большие деньги кто-то недополучит, а это все спрос на ЧР на бабки - зеленые, которого теперь меньше.
Дошли до того,что Шелковичная 5,возле Марьинки сдают по 10 тыс. грн. в месяц,готовы фиксировать цену на несколько месяцев.
Новопечерские Липки до карантина где-то 1300 дол. прибыль от посуточки однушка, теперь готовы за 700 дол. на 1 год фиксировать.
Просели многие объекты на 30-40%,так как предложение зашкаливает еще с середины декабря ,а заявок от клиентов -мизер.
Так что кризис начался еще с осени,точнее его очередное обострение
....
6.Аренда коммерческих тех,что работают в карантин,то ,что известно.
Расклад такой- мобильщики за апрель платят 50%, или 0% - как кто договорится.
Торговцы "химией" -50-75%.
Продуктовики - 75%.
Ай-тишники -50-80%.
Есть еще один очень интересный пример:
Поляки,бюрко по трудоустрою,сейчас закрыты,так как границы на замке.
Хотели 0% за апрель
,
но согласились на 60%, так как надеются,что с открытием границ все наверстают в двойном размере, ну или в тройном - смотря как рулить дальше будут у нас
Пока что, судя по происходящему в экономике и в жизни, - рулят очень-очень кривенько,
с заносами в кювет и дрифтом поневоле.
Девушку менеджера отправили за свой счет, умеют деньги считать.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:01
Ипотека по украинскиhttps://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98
ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%
Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).
Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.
Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.
Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
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