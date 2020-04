Додано: Чет 09 кві, 2020 13:10

https://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98

ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%

Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).



Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.



Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.



Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна. Ипотека по украински

так нормальненько, якщо по-уму, то можна було би дати можливість іпотечникам погасити із дисконтом 80% і банки не прийшлось би грохати



ось що тре купувати, а не повітря котлованів.

