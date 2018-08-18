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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:10
BIGor написав:
Ипотека по украинскиhttps://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98
ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%
Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).
Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.
Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.
Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
так нормальненько, якщо по-уму, то можна було би дати можливість іпотечникам погасити із дисконтом 80% і банки не прийшлось би грохати
ось що тре купувати, а не повітря котлованів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 09 кві, 2020 13:11
BIGor написав:
Ипотека по украинскиhttps://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98
ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%
Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).
Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.
Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.
Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
Ничего необычного, и в лучшие времена не такой старый и не такой проблемный портфель ипотеки продавали с дисконтом 95%.
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