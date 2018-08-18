Додано: Чет 09 кві, 2020 13:42

Frant написав: Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни. Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.

Ну не совсем так...Мой товарищ поляк купил в мае 2013 квартиру на Малиновского 8. Дом сдали в январе 2014. Поляки на родине считают все в злотых, а в Украине - в евро.Так вот, Вложив в ремонт 14К евро, и сдавая все эти годы - он в хорошем плюсе.Поэтому нужно учитывать в какой валюте рассчитывается профит)))Кстати, в $ эквиваленте он тоже в плюсе. Хотя и не в таком.P.S. Я знаю только две "не карликовые" страны (в которых бываю - а езжу я много), где недвигу считают в USD: США и Украина...