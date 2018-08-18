|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:10
BIGor написав:
Ипотека по украинскиhttps://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98
ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%
Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).
Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.
Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.
Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
так нормальненько, якщо по-уму, то можна було би дати можливість іпотечникам погасити із дисконтом 80% і банки не прийшлось би грохати
ось що тре купувати, а не повітря котлованів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:11
BIGor написав:
Ипотека по украинскиhttps://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98
ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%
Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).
Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.
Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.
Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
Ничего необычного, и в лучшие времена не такой старый и не такой проблемный портфель ипотеки продавали с дисконтом 95%.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26804
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1145 раз.
- Подякували: 6377 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:40
Vlad442 написав:
Вменяемый арбитр это рынок. Не нужно ничего делать, он все расставит по местам.
вот потому так и живем - особо одаренные либералы думают, что рынок за них все порешает. вот только без надзора за рынком все и в любой сфере превращается или в монополию или олигополию или что-то извращенное с примесями чего угодно.
всем нужно управлять. если не управляешь - все валится из рук (и как зеленский - просто записываешь ролики).
рынку недвиги тоже нужно управление - вот почитайте как действуют нормальные власти https://news.finance.ua/ru/news/-/45878 ... ndu-zhilya
зы. сейчас пойдет пена с рассказами о с/с метров и рисках, на которые кто-то пошел...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 201
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:42
Frant написав:
Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.
Ну не совсем так...
Мой товарищ поляк купил в мае 2013 квартиру на Малиновского 8. Дом сдали в январе 2014. Поляки на родине считают все в злотых, а в Украине - в евро.
Так вот, Вложив в ремонт 14К евро, и сдавая все эти годы - он в хорошем плюсе.
Поэтому нужно учитывать в какой валюте рассчитывается профит)))
Кстати, в $ эквиваленте он тоже в плюсе. Хотя и не в таком.
P.S. Я знаю только две "не карликовые" страны (в которых бываю - а езжу я много), где недвигу считают в USD: США и Украина...
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:45
Serg-ik написав:
Влад, Вы можете привести цитату из текста, в которой намекается на то, что популисты просубсидируют арендаторов за счет лендлордов? Потрудитесь, пожалуйста.
Вот. Где-то говориться о том, что оставшиеся 50% будет компенсировать государство? Или речь идет о том, что залезть в карман лендлордам? Быть добрыми за чужой счет?
23 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зменшення орендної плати на 50%, автоматичне продовження договорів оренди та заборону їхнього розірвання на період карантину.
Ухвалення цього проекту є відкритим питанням.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6313
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:50
Serg-ik написав:
5% от оборота? и около 1000 грн ЕСВ ежемесячно.
повесить 5% на арендатора-это ж проще простого, 400-500 грн.
НДФЛ с грязной зарплаты в 20 000 грн=1600 грн. Сравнивайте
5% платят единщики, которые имеют до 100 метров.
Если вы сравниваете аренду и зарплату, то сравнивайте корректно. Дайте возможность арендодателю относить в виде амортизационных отчислений расходы на покупку квартиры, проценты по кредиту, расходы на ремонт, зарплату менеджеру, страховку от несчастных случаев, которые арендодатель берет на себя, и тогда сравнивайте.
Аренда это все-таки бизнес с вложениями, рисками и издержками, а не продажа рабочего времени.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6313
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:51
J_P написав: Frant написав:
Квартири, куплені під оренду в 2010-2013, в яких зроблено ремонти - донині не можна продати по собівартості, лише з збитком. Тобто оренда за 7-10 років не покрила падіння ціни.
Ну не совсем так...
Мой товарищ поляк купил в мае 2013 квартиру на Малиновского 8. Дом сдали в январе 2014. Поляки на родине считают все в злотых, а в Украине - в евро.
Так вот, Вложив в ремонт 14К евро, и сдавая все эти годы - он в хорошем плюсе.
Поэтому нужно учитывать в какой валюте рассчитывается профит)))
Кстати, в $ эквиваленте он тоже в плюсе. Хотя и не в таком.
P.S. Я знаю только две "не карликовые" страны (в которых бываю - а езжу я много), где недвигу считают в USD: США и Украина...
51й штат
п.с.
в штатах є території під протекторатом,
думаю, ми одною ногою вже там
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:54
Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6313
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:00
Vlad442 написав: Serg-ik написав:
5% от оборота? и около 1000 грн ЕСВ ежемесячно.
повесить 5% на арендатора-это ж проще простого, 400-500 грн.
НДФЛ с грязной зарплаты в 20 000 грн=1600 грн. Сравнивайте
5% платят единщики, которые имеют до 100 метров.
Если вы сравниваете аренду и зарплату, то сравнивайте корректно. Дайте возможность арендодателю относить в виде амортизационных отчислений расходы на покупку квартиры, проценты по кредиту, расходы на ремонт, зарплату менеджеру, страховку от несчастных случаев, которые арендодатель берет на себя, и тогда сравнивайте.
Аренда это все-таки бизнес с вложениями, рисками и издержками, а не продажа рабочего времени.
Для фіз осіб.
В Польщі є два варіанти на вибір, або фіксований % від доходу (ришалт 8%),
або 18% від (дохід-витрати), але не всі витрати можна відносити, комунальні платежі можна, а на дрібний ремонт (заміну прокладки в змішувачі ні).
Не впевнений, чи є ФОП на цю тему, але там 19% (доходу-витрати) теж можна.
Є ще фішка, не платити податок при продажі нерухомості, якщо ти потім купив знову нерухомість (якщо менша сума, то податок буде лише на різницю)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:04
Vlad442 написав:
Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.
результат "госрєгулірованія" ми бачимо на прикладі боротьби з короновірусом.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18403
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1044 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|