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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3481348234833484

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 127
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
40
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:09

Куда вложить? Учитывая кризис. Наверное сейчас самая надежная инвестиция это доллар в надежном банке на максимальный процент
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:09

  BIGor написав:Ипотека по украински
https://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98
ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%
Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).

Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.

Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.

Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
Дельту помнится тоже с дисконтом 90% продавали. Тогда глянул доки - кредиты в $, просрочка 3-5-10 лет.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:42

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:5% от оборота? и около 1000 грн ЕСВ ежемесячно.
повесить 5% на арендатора-это ж проще простого, 400-500 грн.
НДФЛ с грязной зарплаты в 20 000 грн=1600 грн. Сравнивайте

5% платят единщики, которые имеют до 100 метров.
Если вы сравниваете аренду и зарплату, то сравнивайте корректно. Дайте возможность арендодателю относить в виде амортизационных отчислений расходы на покупку квартиры, проценты по кредиту, расходы на ремонт, зарплату менеджеру, страховку от несчастных случаев, которые арендодатель берет на себя, и тогда сравнивайте.
Аренда это все-таки бизнес с вложениями, рисками и издержками, а не продажа рабочего времени.

Человек, знаете ли, тоже изнашивается, требует техосмотра и техобслуживания, расходов на содержание. Но НДФЛ берется с оборота(зарплата), а не с прибыли.
Кстати, там я опечатку сделал. с 20 000 грн НДФЛ будет 3600 грн. 1600 грн налогов платится с грязных 8333 грн.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:42

  striped написав:Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?

Ні, не було.

Тільки через житлкооператив.
Але туди не просто було вступити.

Або ж - загальна черга.

Працівники заводів могли отримати квартиру через рік-два-три роботи. Вчителі, службовці, медики - через 10-15 р.
Селяни - ніколи (хіба новобуди за кошти кологоспу чи радгоспу з ймовірністю, близькою до нуля).
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:48

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Влад, Вы можете привести цитату из текста, в которой намекается на то, что популисты просубсидируют арендаторов за счет лендлордов? Потрудитесь, пожалуйста.

Вот. Где-то говориться о том, что оставшиеся 50% будет компенсировать государство? Или речь идет о том, что залезть в карман лендлордам? Быть добрыми за чужой счет?
23 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зменшення орендної плати на 50%, автоматичне продовження договорів оренди та заборону їхнього розірвання на період карантину.

Ухвалення цього проекту є відкритим питанням.

речь идёт о договорах аренды госуимущества. Мелочь пузатая, типа лендлордов, не обсуждается
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:56

  striped написав:Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?

В СССР можно было купить кооперативную квартиру. Как на первичном "рынке" вложить в строительство кооперативного дома, так и на вторичке путем замены на нового члена кооператива. Правда существовали ограничения и не каждый желающий мог вложиться в строительство кооперативного дома, только через завод, государственную, партийную организацию. А вот через вторичку было возможностей больше купить, необходимо всего лишь договориться с председателем кооператива за небольшую благодарность). Многие пользовались ссудой от сбербанка всего 2%-3% годовых. Знаю одну семью, которая купила в 1990 году на Виноградаре 3-х комнатную квартиру за 15 000 советских рублей взяла кредит. под 3% годовых. В 1993 за одну месячную зарплату погасила долг по кредиту) Так что не все попали на деньги в совке, кто-то и нам шару квартиру получил. А по государственным квартирам тоже был рынок покупали через обмен, смена прописки, но это уже другая история.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:57

Frant

По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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