Додано: Чет 09 кві, 2020 14:56

striped написав: Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру? Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?

В СССР можно было купить кооперативную квартиру. Как на первичном "рынке" вложить в строительство кооперативного дома, так и на вторичке путем замены на нового члена кооператива. Правда существовали ограничения и не каждый желающий мог вложиться в строительство кооперативного дома, только через завод, государственную, партийную организацию. А вот через вторичку было возможностей больше купить, необходимо всего лишь договориться с председателем кооператива за небольшую благодарность). Многие пользовались ссудой от сбербанка всего 2%-3% годовых. Знаю одну семью, которая купила в 1990 году на Виноградаре 3-х комнатную квартиру за 15 000 советских рублей взяла кредит под 3% годовых. В 1993 за одну месячную зарплату погасила долг по кредиту) Так что не все попали на деньги в совке, кто-то и на шару квартиру получил. А по государственным квартирам тоже был рынок покупали через обмен, смена прописки, фиктивный брак, но это уже другая история.