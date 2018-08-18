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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3482348334843485

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 127
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
20
знизяться на 10-25%
31%
40
знизяться на 25%-50%
27%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:23

  striped написав:И еще кейс - вот вчера очередного налоговика взяли с 50 000 долл. Как думаете, куда бы пошли эти деньги? И продолжите логическую цепочку :)

Закупку Гидроксихлорхина ? :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:24

  Investor_K написав:Frant

По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?


Я вчера коротким вопросом в состоянии грог отправил на пенсию Макса.

Походу сегодня пришла очередь моего любимого Франта.
:D
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:27

  demichh написав:
  striped написав:И еще кейс - вот вчера очередного налоговика взяли с 50 000 долл. Как думаете, куда бы пошли эти деньги? И продолжите логическую цепочку :)

Закупку Гидроксихлорхина ? :)


трехлетнаяя беха и доминикана с шалавами?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:29

Вдала боротьба з корупцією поховає київську елітку...

З телеграма...
Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.
change_pm
 
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