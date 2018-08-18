Закупку Гидроксихлорхина ?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:23
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:24
Я вчера коротким вопросом в состоянии грог отправил на пенсию Макса.
Походу сегодня пришла очередь моего любимого Франта.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:27
трехлетнаяя беха и доминикана с шалавами?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:29
Вдала боротьба з корупцією поховає київську елітку...
З телеграма...
Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.
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