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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:24
Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?
Я вчера коротким вопросом в состоянии грог отправил на пенсию Макса.
Походу сегодня пришла очередь моего любимого Франта.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:27
трехлетнаяя беха и доминикана с шалавами?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:29
Вдала боротьба з корупцією поховає київську елітку...
З телеграма...
Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:30
change_pm написав:
Вдала боротьба з корупцією поховає київську елітку...
З телеграма...Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.
бенина шавка мочит нефедова?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:32
Investor_K написав: Investor_K написав:Frant
По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода
?
Я вчера коротким вопросом в состоянии грог отправил на пенсию Макса.
Походу сегодня пришла очередь моего любимого Франта
.
Він перевтомився на закордоні ((( бідненький!
По вашому питанню:
- тільки нерухомість (дохід же пасивний)
На найближчий час - бакс / золото / якась інша фіатна валюта по приємному курсу обміну до бакса.
Коли буде "литись кров" ((( починайте виходити з кешу.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:36
trololo
Пох, хто кого мочить (((
Суть в тому, що пани бьются, у холопів щось там взагалі погано - раз.
Історії Трибеки та супер-дорогі тачки в бідній країні, всім відомі випадки корупції, всі схеми і "мутки" підзає...ли - два!
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:40
Faceless написав: BIGor написав:
Ипотека по украинскиhttps://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... skontom-98
ФГВФО продав іпотечний пул банку "Надра" з дисконтом 98%
Фонд гарантування вкладів на “голландському” аукціоні продав права вимоги банку “Надра” за іпотечними кредитами на 1,12 млрд грн за 20,25 млн грн (тобто з дисконтом 98%).
Переможцем аукціону стало ТОВ “Девелоп Фінанс”. У держреєстрі засновниками цієї компанії вказані Усов Костянтин, Порайко Андрій, Ружицький Олександр, Москаль Денис.
Нагадаємо, на минулому тижні ФГВФО продав ще один іпотечний пул на 1,15 млрд грн за 10,7 млн грн.
Переможцем відповідного аукціону стало ТОВ “Фінансова компанія “Фінрайт”. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами цієї компанії вказані Чесний Андрій, Загорулько Тетяна, Пархоменко Сергій, Бєляєва Вікторія, Лескіна Анна.
Ничего необычного, и в лучшие времена не такой старый и не такой проблемный портфель ипотеки продавали с дисконтом 95%.
Га га га, Фейслес, может хватит уже оправдывать мародеров???
С такими дисконтами в 95-98% продавались старые, безнадежные портфели беззалоговых кеш-кредитов.
Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?
Зайдите прямо сейчас на сайт того-же Аваля, и увидите, в разделе реализация залога, что такие ипотеки с должниками (там так и написано) продаются с дисконтом ну может быть 25-30%, а не 98%. И это австияки!
А со сделки ФГВФО - догадайтесь, сколько пентхаузов в ТТ обретут своих хозяев и на сколько вырастет первичный рынок элитных авто ))
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investorkiev
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Додано: Чет 09 кві, 2020 16:48
investorkiev написав:
Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?
Уверен, что предложи должникам погасить ипотеку даже за 5% стоимости, очередь выстроилась бы.
Кому то достанется на модные МОПы и домик в Испании.
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Vlad442
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:16
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?
Уверен, что предложи должникам погасить ипотеку даже за 5% стоимости, очередь выстроилась бы.
Кому то достанется на модные МОПы и домик в Испании.
Вот именно!
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investorkiev
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