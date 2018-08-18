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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:26
investorkiev написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?
Уверен, что предложи должникам погасить ипотеку даже за 5% стоимости, очередь выстроилась бы.
Кому то достанется на модные МОПы и домик в Испании.
Вот именно!
А фиброз лёгких и некроз сосудов головного мозга от ежедневного употребления кокса в комплекте к домику будут?
Лёгкие конечно не от "муки" навернутся, просто "надо меньше п@зд@ть"
А что покупатели с тем пулом ипотеки сделают - выгонят на улицу неплательщиков и прописанных там десятками детей до 14ти лет? Будут с титушней выбивать двери и выкидывать на улицу?
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 09 кві, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:28
Vlad442 написав:
Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.
в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордера
но им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:30
change_pm написав:
Вдала боротьба з корупцією поховає київську елітку...
З телеграма...Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.
Голобородько сам в себе не вірить.
"А как дисал"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:31
trololo написав:
трехлетнаяя беха и доминикана с шалавами?
домініка це там де Трибека або Уно?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33
innamax2008 написав: striped написав:
Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?
Или частный дом или дача. А квартира по мутной схеме фиктивного брака и прописки с последующим переоформлением ордера на квартиру.
При покупке дома, тоже нужно было решить вопрос с пропиской особенно Москва и область, Ленинград и область, Киев и область.
в ссср квартир В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ не было, макс приближенно были кв. в кооперативных домах но таких было очень мало
получали ордер на квартиру - долгосрочная аренда "за коммуналь")
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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