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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3484348534863487>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 129
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:26

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?

Уверен, что предложи должникам погасить ипотеку даже за 5% стоимости, очередь выстроилась бы.

Кому то достанется на модные МОПы и домик в Испании.

Вот именно!

А фиброз лёгких и некроз сосудов головного мозга от ежедневного употребления кокса в комплекте к домику будут?
Лёгкие конечно не от "муки" навернутся, просто "надо меньше п@зд@ть"
А что покупатели с тем пулом ипотеки сделают - выгонят на улицу неплательщиков и прописанных там десятками детей до 14ти лет? Будут с титушней выбивать двери и выкидывать на улицу?
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 09 кві, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:28

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:рынку недвиги тоже нужно управление - вот почитайте как действуют нормальные власти https://news.finance.ua/ru/news/-/45878 ... ndu-zhilya

Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.

в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордера :mrgreen:
но им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:30

  change_pm написав:Вдала боротьба з корупцією поховає київську елітку...

З телеграма...
Общие финансовые потери от действий руководителей налоговой и таможенной службы по схемам "оптимизации " налоговых и бюджетных платежей, только за первый квартал 2020 года составляет 36-39 млрд. гривен. Именно это следует из данных и расчетов переданных бывшим министром финансов Уманским 30 марта 2020 года в Офис генерального прокурора и СБУ. Попытка Баканова убедить Зеленского (см. сообщение от 05.04.2020) дать ход этим материалам, пока ни к чему не привела, кроме откровенной паники в верхах. Реакции прокуратуры нет.

Голобородько сам в себе не вірить.
"А как дисал"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:31

  trololo написав:
  demichh написав:
  striped написав:И еще кейс - вот вчера очередного налоговика взяли с 50 000 долл. Как думаете, куда бы пошли эти деньги? И продолжите логическую цепочку :)

Закупку Гидроксихлорхина ? :)


трехлетнаяя беха и доминикана с шалавами?

домініка це там де Трибека або Уно?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33

  innamax2008 написав:
  striped написав:Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?

Или частный дом или дача. А квартира по мутной схеме фиктивного брака и прописки с последующим переоформлением ордера на квартиру.
При покупке дома, тоже нужно было решить вопрос с пропиской особенно Москва и область, Ленинград и область, Киев и область.

в ссср квартир В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ не было, макс приближенно были кв. в кооперативных домах но таких было очень мало
получали ордер на квартиру - долгосрочная аренда "за коммуналь")
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто-то сюда вкидывался? Опять кипиш подняли))

https://informator.press/zhk-vmesto-byz ... tre-kyeva/
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю завтра в 12.00 зафиксировать результаты голосовалки вверху. А через месяц открыть такую же и потом сравнить изменение настроений.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:39

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?

Уверен, что предложи должникам погасить ипотеку даже за 5% стоимости, очередь выстроилась бы.

Кому то достанется на модные МОПы и домик в Испании.

Поэтому продают пуллом, а не по отдельности...
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:47

  Investor_K написав:Frant

По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?

В момент кризи?
Нікуди
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:49

  striped написав:Предлагаю завтра в 12.00 зафиксировать результаты голосовалки вверху. А через месяц открыть такую же и потом сравнить изменение настроений.


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