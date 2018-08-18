А заробляти на чому?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56
А заробляти на чому?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:10
на наваре)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:10
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:26
Надо чтоб побольше вкинулось, а потом суд и снос без компенсации
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 09 кві, 2020 19:31
вот блин! и как немецкие капиталисты допустили уход с рынка корпораций... может они латентные комуняки?!
а правда вот в чем: местные берлинские чиновники просто посчитали, что им (городу) не выгодно получить в бюджет налоги с прибыли нескольких фирм по сдаче недвиги и при этом просто убить фин. состояние всех работающих на экономику города людей и другие отрасли, кто эту недвигу снимает. заоблачная аренда убивает все другие отрасли, в которых работают люди т.к. это тянет за собой вынужденное повышение зарплат у всех. это называется думать о людях, а не сливать их в угоду бизнес интересам отдельных фирм и личностей.
ну да, я же дал ссылку на пример как это было в совке. ага. германия - да то ***, мы самые умные, у нас свой путь...
если при слове регулирование у вас ассоциация с совком - это лечить нужно.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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