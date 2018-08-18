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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3484348534863487

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 129
зростуть більш як на 10%
1%
1
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 18:56

  Frant написав:
  Investor_K написав:Frant

По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?

В момент кризи?
Нікуди


А заробляти на чому?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:10

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Frant

По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?

В момент кризи?
Нікуди


А заробляти на чому?

на наваре)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:10

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Frant

По Вашему мнению - куда вкладывать деньги для пассивного дохода?

В момент кризи?
Нікуди


А заробляти на чому?

Тесла опять в рист пошла! :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:26

  necovi4 написав:Кто-то сюда вкидывался? Опять кипиш подняли))

https://informator.press/zhk-vmesto-byz ... tre-kyeva/

Надо чтоб побольше вкинулось, а потом суд и снос без компенсации
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 19:31

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:рынку недвиги тоже нужно управление - вот почитайте как действуют нормальные власти https://news.finance.ua/ru/news/-/45878 ... ndu-zhilya

Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.

вот блин! и как немецкие капиталисты допустили уход с рынка корпораций... может они латентные комуняки?!
а правда вот в чем: местные берлинские чиновники просто посчитали, что им (городу) не выгодно получить в бюджет налоги с прибыли нескольких фирм по сдаче недвиги и при этом просто убить фин. состояние всех работающих на экономику города людей и другие отрасли, кто эту недвигу снимает. заоблачная аренда убивает все другие отрасли, в которых работают люди т.к. это тянет за собой вынужденное повышение зарплат у всех. это называется думать о людях, а не сливать их в угоду бизнес интересам отдельных фирм и личностей.
  Прохожий написав:в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордера :mrgreen:
но им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять...

ну да, я же дал ссылку на пример как это было в совке. ага. германия - да то ***, мы самые умные, у нас свой путь...
если при слове регулирование у вас ассоциация с совком - это лечить нужно.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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      #<1 ... 3484348534863487
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