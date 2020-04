Додано: Чет 09 кві, 2020 19:43

jj1981ua написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав: рынку недвиги тоже нужно управление - вот почитайте как действуют нормальные власти рынку недвиги тоже нужно управление - вот почитайте как действуют нормальные власти https://news.finance.ua/ru/news/-/45878 ... ndu-zhilya

Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР. Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.

вот блин! и как немецкие капиталисты допустили уход с рынка корпораций... может они латентные комуняки?!

а правда вот в чем: местные берлинские чиновники просто посчитали, что им (городу) не выгодно получить в бюджет налоги с прибыли нескольких фирм по сдаче недвиги и при этом просто убить фин. состояние всех работающих на экономику города людей и другие отрасли, кто эту недвигу снимает. заоблачная аренда убивает все другие отрасли, в которых работают люди т.к. это тянет за собой вынужденное повышение зарплат у всех. это называется думать о людях, а не сливать их в угоду бизнес интересам отдельных фирм и личностей.

Прохожий написав: в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордера

но им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять... в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордерано им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять...

ну да, я же дал ссылку на пример как это было в совке. ага. германия - да то ***, мы самые умные, у нас свой путь...

если при слове регулирование у вас ассоциация с совком - это лечить нужно. вот блин! и как немецкие капиталисты допустили уход с рынка корпораций... может они латентные комуняки?!а правда вот в чем: местные берлинские чиновники просто посчитали, что им (городу) не выгодно получить в бюджет налоги с прибыли нескольких фирм по сдаче недвиги и при этом просто убить фин. состояние всех работающих на экономику города людей и другие отрасли, кто эту недвигу снимает. заоблачная аренда убивает все другие отрасли, в которых работают люди т.к. это тянет за собой вынужденное повышение зарплат у всех. это называется думать о людях, а не сливать их в угоду бизнес интересам отдельных фирм и личностей.ну да, я же дал ссылку на пример как это было в совке. ага. германия - да то ***, мы самые умные, у нас свой путь...если при слове регулирование у вас ассоциация с совком - это лечить нужно.

звичайно підніме економіку,

от в Мюнхені такого лівацтва нема,

і з.п. високі, і місто дороге,

а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,

і раніше було тяжко, а тепер ...

а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.

Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР. звичайно підніме економіку,от в Мюнхені такого лівацтва нема,і з.п. високі, і місто дороге,а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,і раніше було тяжко, а тепер ...а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/