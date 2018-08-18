Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.
вот блин! и как немецкие капиталисты допустили уход с рынка корпораций... может они латентные комуняки?! а правда вот в чем: местные берлинские чиновники просто посчитали, что им (городу) не выгодно получить в бюджет налоги с прибыли нескольких фирм по сдаче недвиги и при этом просто убить фин. состояние всех работающих на экономику города людей и другие отрасли, кто эту недвигу снимает. заоблачная аренда убивает все другие отрасли, в которых работают люди т.к. это тянет за собой вынужденное повышение зарплат у всех. это называется думать о людях, а не сливать их в угоду бизнес интересам отдельных фирм и личностей.
Прохожий написав:в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордера но им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять...
ну да, я же дал ссылку на пример как это было в совке. ага. германия - да то ***, мы самые умные, у нас свой путь... если при слове регулирование у вас ассоциация с совком - это лечить нужно.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.
вот блин! и как немецкие капиталисты допустили уход с рынка корпораций... может они латентные комуняки?! а правда вот в чем: местные берлинские чиновники просто посчитали, что им (городу) не выгодно получить в бюджет налоги с прибыли нескольких фирм по сдаче недвиги и при этом просто убить фин. состояние всех работающих на экономику города людей и другие отрасли, кто эту недвигу снимает. заоблачная аренда убивает все другие отрасли, в которых работают люди т.к. это тянет за собой вынужденное повышение зарплат у всех. это называется думать о людях, а не сливать их в угоду бизнес интересам отдельных фирм и личностей.
Прохожий написав:в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордера но им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять...
ну да, я же дал ссылку на пример как это было в совке. ага. германия - да то ***, мы самые умные, у нас свой путь... если при слове регулирование у вас ассоциация с совком - это лечить нужно.
звичайно підніме економіку, от в Мюнхені такого лівацтва нема, і з.п. високі, і місто дороге, а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш, і раніше було тяжко, а тепер ... а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки. Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Это касается только корпораций и не есть хорошо, потому что корпорации уйдут с этого рынка со своими деньгами и будет там только "жадные лендлорды" без цивилизованного рынка. Или вообще чтобы снять квартиру, придется становиться в очередь с рождения. Как в СССР.
вот блин! и как немецкие капиталисты допустили уход с рынка корпораций... может они латентные комуняки?! а правда вот в чем: местные берлинские чиновники просто посчитали, что им (городу) не выгодно получить в бюджет налоги с прибыли нескольких фирм по сдаче недвиги и при этом просто убить фин. состояние всех работающих на экономику города людей и другие отрасли, кто эту недвигу снимает. заоблачная аренда убивает все другие отрасли, в которых работают люди т.к. это тянет за собой вынужденное повышение зарплат у всех. это называется думать о людях, а не сливать их в угоду бизнес интересам отдельных фирм и личностей. [quote="4932860:Прохожий написав:в этом случае юю1981уа мог бы стать в очередь в ипенях где родился и ходить на завод от рассвета до заката до получения вожделенного ордера но им, "ходившим под стол" при развале совка увы этого не понять...
ну да, я же дал ссылку на пример как это было в совке. ага. германия - да то ***, мы самые умные, у нас свой путь... если при слове регулирование у вас ассоциация с совком - это лечить нужно.
звичайно підніме економіку, от в Мюнхені такого лівацтва нема, і з.п. високі, і місто дороге, а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш, і раніше було тяжко, а тепер ... а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки. Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.[/quote]Я думаю там якісь ньанси, а-ля поняття вартість оренди не відповідає нашому поняттю оренда. Слабо віриться що середня вартість оренди в Берліні однухи це 210 ойро.
«Новым законом предусматривается также обязательство снизить потолок арендной платы до 120% от указанных выше потолков арендной платы, если арендные потолки превышены более чем на 20% (§ 5 MietWoG Bln). Однако это постановление вступит в силу только 23 ноября 2020 года.
Согласно официальным данным, с 2009 года арендная плата в Берлине выросла с 4,83 евро за квадратный метр в месяц до 6,72 евро в 2019 году (+39%). Поэтому законодатели решили урезонить зарвавшихся арендодателей. Однако не исключено, что новый закон пройдет проверку на соответствие конституционным нормам, так как Федеральное министерство внутренних дел находит, что новый закон несовместим со статьей Art.14 «Eigentum, Erbrecht, Enteignung» Основного закона ФРГ»
Я думаю наші німецькі українці розтлумачать дефініції?
investorkiev написав:Га га га, Фейслес, может хватит уже оправдывать мародеров??? С такими дисконтами в 95-98% продавались старые, безнадежные портфели беззалоговых кеш-кредитов.
Ну вы не в курсе, потому и лепите чушь. УкрСиб продавал портфель проблемной ипотеки с чуть меньшим дисконтом. Дельта в свое время покупала портфели ипотеки с дисконтом около того. Валютная ипотека с многолетней просрочкой (у Надры был один из крупнейших портфелей) настоявшись столько лет после банкротства Надры, ничем не лучше портфеля просроченных кеш-кредитов, шансы взыскать примерно те же.
investorkiev написав:Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости? Зайдите прямо сейчас на сайт того-же Аваля, и увидите, в разделе реализация залога, что такие ипотеки с должниками (там так и написано) продаются с дисконтом ну может быть 25-30%, а не 98%. И это австияки!
Якість іпотечних боргів погана. Фонд стверджує, що лише 2% кредитів обслуговуються (це лише 790 (!) іпотечних кредитів), а решта 98% – прострочена заборгованість. Багато позичальників перестали платити ще до банкрутства їх банків, адже 90% усіх іпотечних кредитів видавалися в іноземній валюті і бралися ще тоді, коли курс був близько 5 грн/$. Гривневих кредитів усього 10%: приблизно половина була видана до 2009-го, а решта – у 2009-2014 роках.
На частку Дельта Банку і банку «Надра» припадає приблизно дві третини заборгованості за іпотекою всіх банків-банкрутів. Цим установам українці винні 44,3 млрд грн по 26,1 тис. договорів. Великі портфелі іпотеки залишилися у банків «Фінанси та Кредит» (5,5 млрд грн; 3,3 тис. договорів) і «Форум» (5,3 млрд грн; 3,6 тис. договорів), а також Фідобанку (2, 5 млрд грн; 2,4 тис. договорів) і ВіЕйБі Банку (1,6 млрд грн; 1 тис. договорів). На ці шість банків припадає 87% усієї іпотеки підшефних Фонду за сумою кредитів і 92% за кількістю кредитних договорів.
В аукціонах можуть брати участь колекторські та факторингові компанії, компанії з управління активами. «У світовій практиці кредитні портфелі фізосіб продаються в складі великих пулів інвестфондам або компаніям, які працюють з проблемною заборгованістю», – каже Світлана Рекрут. Але в Україні ці інвестори малоактивні: «Через низьку якість іпотечних портфелів і наявність мораторію на продаж застави ринкова вартість іпотеки становить в середньому менше 10% від суми заборгованості за умови продажу в складі пулів».