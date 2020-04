Додано: Чет 09 кві, 2020 20:21

Faceless написав: investorkiev написав: Га га га, Фейслес, может хватит уже оправдывать мародеров???

С такими дисконтами в 95-98% продавались старые, безнадежные портфели беззалоговых кеш-кредитов. Га га га, Фейслес, может хватит уже оправдывать мародеров???С такими дисконтами в 95-98% продавались старые, безнадежные портфели беззалоговых кеш-кредитов.

Ну вы не в курсе, потому и лепите чушь.

УкрСиб продавал портфель проблемной ипотеки с чуть меньшим дисконтом.

Дельта в свое время покупала портфели ипотеки с дисконтом около того.

Валютная ипотека с многолетней просрочкой (у Надры был один из крупнейших портфелей) настоявшись столько лет после банкротства Надры, ничем не лучше портфеля просроченных кеш-кредитов, шансы взыскать примерно те же.

investorkiev написав: Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?

Зайдите прямо сейчас на сайт того-же Аваля, и увидите, в разделе реализация залога, что такие ипотеки с должниками (там так и написано) продаются с дисконтом ну может быть 25-30%, а не 98%. И это австияки! Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?Зайдите прямо сейчас на сайт того-же Аваля, и увидите, в разделе реализация залога, что такие ипотеки с должниками (там так и написано) продаются с дисконтом ну может быть 25-30%, а не 98%. И это австияки!

Вы вообще представления не имеете, о чем пишите.

Со скидкой 10-20-30% продают более-менее работающие

Безнадежные - по ним давно сформированы резервы, если банк живой - с дисконтом 90% и выше. Они потому и безнадежные.

https://finclub.net/ua/analytics/ipoteka-pide-z-molotka.html

Якість іпотечних боргів погана. Фонд стверджує, що лише 2% кредитів обслуговуються (це лише 790 (!) іпотечних кредитів), а решта 98% – прострочена заборгованість. Багато позичальників перестали платити ще до банкрутства їх банків, адже 90% усіх іпотечних кредитів видавалися в іноземній валюті і бралися ще тоді, коли курс був близько 5 грн/$. Гривневих кредитів усього 10%: приблизно половина була видана до 2009-го, а решта – у 2009-2014 роках.



На частку Дельта Банку і банку «Надра» припадає приблизно дві третини заборгованості за іпотекою всіх банків-банкрутів. Цим установам українці винні 44,3 млрд грн по 26,1 тис. договорів. Великі портфелі іпотеки залишилися у банків «Фінанси та Кредит» (5,5 млрд грн; 3,3 тис. договорів) і «Форум» (5,3 млрд грн; 3,6 тис. договорів), а також Фідобанку (2, 5 млрд грн; 2,4 тис. договорів) і ВіЕйБі Банку (1,6 млрд грн; 1 тис. договорів). На ці шість банків припадає 87% усієї іпотеки підшефних Фонду за сумою кредитів і 92% за кількістю кредитних договорів.



В аукціонах можуть брати участь колекторські та факторингові компанії, компанії з управління активами. «У світовій практиці кредитні портфелі фізосіб продаються в складі великих пулів інвестфондам або компаніям, які працюють з проблемною заборгованістю», – каже Світлана Рекрут. Але в Україні ці інвестори малоактивні: «Через низьку якість іпотечних портфелів і наявність мораторію на продаж застави ринкова вартість іпотеки становить в середньому менше 10% від суми заборгованості за умови продажу в складі пулів».



Ну, так як працювала Го і Фонд ... Ну, так як працювала Го і Фонд ...

