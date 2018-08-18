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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3486348734883489>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:20

  flyman написав:звичайно підніме економіку,
от в Мюнхені такого лівацтва нема,
і з.п. високі, і місто дороге,
а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,
і раніше було тяжко, а тепер ...
а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.
Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.

это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...
Востаннє редагувалось jj1981ua в Чет 09 кві, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:21

      Faceless написав:
      investorkiev написав:Га га га, Фейслес, может хватит уже оправдывать мародеров???
    С такими дисконтами в 95-98% продавались старые, безнадежные портфели беззалоговых кеш-кредитов.

    Ну вы не в курсе, потому и лепите чушь.
    УкрСиб продавал портфель проблемной ипотеки с чуть меньшим дисконтом.
    Дельта в свое время покупала портфели ипотеки с дисконтом около того.
    Валютная ипотека с многолетней просрочкой (у Надры был один из крупнейших портфелей) настоявшись столько лет после банкротства Надры, ничем не лучше портфеля просроченных кеш-кредитов, шансы взыскать примерно те же.
      investorkiev написав:Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости?
    Зайдите прямо сейчас на сайт того-же Аваля, и увидите, в разделе реализация залога, что такие ипотеки с должниками (там так и написано) продаются с дисконтом ну может быть 25-30%, а не 98%. И это австияки!

    Вы вообще представления не имеете, о чем пишите.
    Со скидкой 10-20-30% продают более-менее работающие
    Безнадежные - по ним давно сформированы резервы, если банк живой - с дисконтом 90% и выше. Они потому и безнадежные.
    https://finclub.net/ua/analytics/ipoteka-pide-z-molotka.html
    Якість іпотечних боргів погана. Фонд стверджує, що лише 2% кредитів обслуговуються (це лише 790 (!) іпотечних кредитів), а решта 98% – прострочена заборгованість. Багато позичальників перестали платити ще до банкрутства їх банків, адже 90% усіх іпотечних кредитів видавалися в іноземній валюті і бралися ще тоді, коли курс був близько 5 грн/$. Гривневих кредитів усього 10%: приблизно половина була видана до 2009-го, а решта – у 2009-2014 роках.

    На частку Дельта Банку і банку «Надра» припадає приблизно дві третини заборгованості за іпотекою всіх банків-банкрутів. Цим установам українці винні 44,3 млрд грн по 26,1 тис. договорів. Великі портфелі іпотеки залишилися у банків «Фінанси та Кредит» (5,5 млрд грн; 3,3 тис. договорів) і «Форум» (5,3 млрд грн; 3,6 тис. договорів), а також Фідобанку (2, 5 млрд грн; 2,4 тис. договорів) і ВіЕйБі Банку (1,6 млрд грн; 1 тис. договорів). На ці шість банків припадає 87% усієї іпотеки підшефних Фонду за сумою кредитів і 92% за кількістю кредитних договорів.

    В аукціонах можуть брати участь колекторські та факторингові компанії, компанії з управління активами. «У світовій практиці кредитні портфелі фізосіб продаються в складі великих пулів інвестфондам або компаніям, які працюють з проблемною заборгованістю», – каже Світлана Рекрут. Але в Україні ці інвестори малоактивні: «Через низьку якість іпотечних портфелів і наявність мораторію на продаж застави ринкова вартість іпотеки становить в середньому менше 10% від суми заборгованості за умови продажу в складі пулів».


    Ну, так як працювала Го і Фонд ...
    Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:28

      jj1981ua написав:
      flyman написав:звичайно підніме економіку,
    от в Мюнхені такого лівацтва нема,
    і з.п. високі, і місто дороге,
    а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,
    і раніше було тяжко, а тепер ...
    а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.
    Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.

    это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...

    тре заборонити туризм і лендлордизм, і тоді економіка розцвіте.
    квітневі тези. В.І.Л.
    Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:31

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    jj1981ua написав:
      flyman написав:звичайно підніме економіку,
    от в Мюнхені такого лівацтва нема,
    і з.п. високі, і місто дороге,
    а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш,
    і раніше було тяжко, а тепер ...
    а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки.
    Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.

    это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...
    https://wunderflats.com/en/furnished-apartment/g/charming-and-perfect-flat-located-in-mitte/w1z45jl2ge?dataLayerKey=Q8WeW9wzM

    замість 1590 ойро будуть здавати за 400?
    Всім процвітання!
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:31

      Serg-ik написав:НЛ по 500
    дождались!!!
    https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-2k ... 8;promoted

    это 1к но то х.ня...вам не привыкать даже в гостинке жить...
    Я так понимаю вы уже пакуете вещи гордо послав своего лендлорда в сад? :mrgreen:

    "На время карантина оплата за первый месяц аренды 500 долларов, второй 800 и комиссия агенства. "
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:43

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Прохожий написав:"На время карантина оплата за первый месяц аренды 500 долларов, второй 800 и комиссия агенства. "

    видел про 800. Но всё же
    Можно на Крещатик за 10 000, в трёшку
    https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-kvart ... d4b1a9aee3
    или рядом тоже за 10 000, Золотые ворота
    https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnay ... d4b1a9aee3
    или 4 комнаты, Б. Хмельницкого
    https://www.olx.ua/obyavlenie/4-k-v-tse ... a371a31f3e
    Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
    https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 20:52

      Serg-ik написав:
      Прохожий написав:"На время карантина оплата за первый месяц аренды 500 долларов, второй 800 и комиссия агенства. "

    видел про 800. Но всё же
    Можно на Крещатик за 10 000, в трёшку
    https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-kvart ... d4b1a9aee3
    или рядом тоже за 10 000, Золотые ворота
    https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnay ... d4b1a9aee3
    или 4 комнаты, Б. Хмельницкого
    https://www.olx.ua/obyavlenie/4-k-v-tse ... a371a31f3e

    так не томите
    с нетерпением ждем от вам лайфхак из серии "ждал и дождался")
    вы куда переезжаете из затопленной совкопанели на дорогожичах?
    на Крещатик? Б. Кудрявскую?? Б. Хмельницкого???
    может даже опросник на ветке сделать куда переехал серж-ИК?
    было бы круто и поучительно для лендлордов-кровопийц)))

    заплатив 10к+5к рылу можно целый МЕСЯЦ балдеть показывая всем фАки…но потом приходит похмелье... опять собирать вещи и переезжать...в ипеня...:mrgreen:
    "Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
    "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:01

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      flyman написав:Ну, так як працювала Го і Фонд ...

    Якщо у вас заборона на реалізацію застави, то ніякий голова НБУ чи керівництво Фонду тут ні до чого - нема чого стягнути.
    Faceless
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:13

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Прохожий написав:заплатив 10к+5к рылу можно целый МЕСЯЦ балдеть показывая всем фАки…но потом приходит похмелье... опять собирать вещи и переезжать...в ипеня...:mrgreen:

    Факи будут еще более изощренными: буду сидеть в своей, а они не получат ни 10 ни 5
    Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
    https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:16

      Прохожий написав:
      Serg-ik написав:
      Прохожий написав:"На время карантина оплата за первый месяц аренды 500 долларов, второй 800 и комиссия агенства. "

    видел про 800. Но всё же
    Можно на Крещатик за 10 000, в трёшку
    https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-kvart ... d4b1a9aee3
    или рядом тоже за 10 000, Золотые ворота
    https://www.olx.ua/obyavlenie/otlichnay ... d4b1a9aee3
    или 4 комнаты, Б. Хмельницкого
    https://www.olx.ua/obyavlenie/4-k-v-tse ... a371a31f3e

    так не томите
    с нетерпением ждем от вам лайфхак из серии "ждал и дождался")
    вы куда переезжаете из затопленной совкопанели на дорогожичах?
    на Крещатик? Б. Кудрявскую?? Б. Хмельницкого???
    может даже опросник на ветке сделать куда переехал серж-ИК?
    было бы круто и поучительно для лендлордов-кровопийц)))

    заплатив 10к+5к рылу можно целый МЕСЯЦ балдеть показывая всем фАки…но потом приходит похмелье... опять собирать вещи и переезжать...в ипеня...:mrgreen:

    похмелье пройдет у вас. и тогда вы поймете, что это новая реальность и дивный новый мир)
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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