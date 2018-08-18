Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:звичайно підніме економіку, от в Мюнхені такого лівацтва нема, і з.п. високі, і місто дороге, а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш, і раніше було тяжко, а тепер ... а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки. Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.
это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...
Востаннє редагувалось jj1981ua в Чет 09 кві, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
investorkiev написав:Га га га, Фейслес, может хватит уже оправдывать мародеров??? С такими дисконтами в 95-98% продавались старые, безнадежные портфели беззалоговых кеш-кредитов.
Ну вы не в курсе, потому и лепите чушь. УкрСиб продавал портфель проблемной ипотеки с чуть меньшим дисконтом. Дельта в свое время покупала портфели ипотеки с дисконтом около того. Валютная ипотека с многолетней просрочкой (у Надры был один из крупнейших портфелей) настоявшись столько лет после банкротства Надры, ничем не лучше портфеля просроченных кеш-кредитов, шансы взыскать примерно те же.
investorkiev написав:Кто же продаст ипотеку за 2% от стоимости? Зайдите прямо сейчас на сайт того-же Аваля, и увидите, в разделе реализация залога, что такие ипотеки с должниками (там так и написано) продаются с дисконтом ну может быть 25-30%, а не 98%. И это австияки!
Якість іпотечних боргів погана. Фонд стверджує, що лише 2% кредитів обслуговуються (це лише 790 (!) іпотечних кредитів), а решта 98% – прострочена заборгованість. Багато позичальників перестали платити ще до банкрутства їх банків, адже 90% усіх іпотечних кредитів видавалися в іноземній валюті і бралися ще тоді, коли курс був близько 5 грн/$. Гривневих кредитів усього 10%: приблизно половина була видана до 2009-го, а решта – у 2009-2014 роках.
На частку Дельта Банку і банку «Надра» припадає приблизно дві третини заборгованості за іпотекою всіх банків-банкрутів. Цим установам українці винні 44,3 млрд грн по 26,1 тис. договорів. Великі портфелі іпотеки залишилися у банків «Фінанси та Кредит» (5,5 млрд грн; 3,3 тис. договорів) і «Форум» (5,3 млрд грн; 3,6 тис. договорів), а також Фідобанку (2, 5 млрд грн; 2,4 тис. договорів) і ВіЕйБі Банку (1,6 млрд грн; 1 тис. договорів). На ці шість банків припадає 87% усієї іпотеки підшефних Фонду за сумою кредитів і 92% за кількістю кредитних договорів.
В аукціонах можуть брати участь колекторські та факторингові компанії, компанії з управління активами. «У світовій практиці кредитні портфелі фізосіб продаються в складі великих пулів інвестфондам або компаніям, які працюють з проблемною заборгованістю», – каже Світлана Рекрут. Але в Україні ці інвестори малоактивні: «Через низьку якість іпотечних портфелів і наявність мораторію на продаж застави ринкова вартість іпотеки становить в середньому менше 10% від суми заборгованості за умови продажу в складі пулів».
Ну, так як працювала Го і Фонд ...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:звичайно підніме економіку, от в Мюнхені такого лівацтва нема, і з.п. високі, і місто дороге, а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш, і раніше було тяжко, а тепер ... а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки. Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.
это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...
тре заборонити туризм і лендлордизм, і тоді економіка розцвіте. квітневі тези. В.І.Л.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:звичайно підніме економіку, от в Мюнхені такого лівацтва нема, і з.п. високі, і місто дороге, а Берлін, ну ІТшинкам туди нема змісту заводити трактор, фіг житло знайдеш, і раніше було тяжко, а тепер ... а так був піднявся Берлін на хіпстерах і стартапах, а розбіжаться вони, і попустяться ліваки. Зато економіка Берліна огого як зміцнішає, на піценосцях і пенсах часів НДР.
это не поворот влево. это экономический расчет. туризм и ленлорды убивают все остальное. а остальное дает больше чем доходы от туризма и налоги от ленлордов в бюджет. а у нас нет регулирования и бардак везде: на первичке, и на вторичке, и в аренде... зато интересам застройщиков, лендлордов и корупционеров (в недвиге) ничего не угрожает. оч правильно. подумаешь, узкие прослойки паразитируют на всех остальных - нормально для колонии...
так не томите с нетерпением ждем от вам лайфхак из серии "ждал и дождался") вы куда переезжаете из затопленной совкопанели на дорогожичах? на Крещатик? Б. Кудрявскую?? Б. Хмельницкого??? может даже опросник на ветке сделать куда переехал серж-ИК? было бы круто и поучительно для лендлордов-кровопийц)))
заплатив 10к+5к рылу можно целый МЕСЯЦ балдеть показывая всем фАки…но потом приходит похмелье... опять собирать вещи и переезжать...в ипеня...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
так не томите с нетерпением ждем от вам лайфхак из серии "ждал и дождался") вы куда переезжаете из затопленной совкопанели на дорогожичах? на Крещатик? Б. Кудрявскую?? Б. Хмельницкого??? может даже опросник на ветке сделать куда переехал серж-ИК? было бы круто и поучительно для лендлордов-кровопийц)))
заплатив 10к+5к рылу можно целый МЕСЯЦ балдеть показывая всем фАки…но потом приходит похмелье... опять собирать вещи и переезжать...в ипеня...
похмелье пройдет у вас. и тогда вы поймете, что это новая реальность и дивный новый мир)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.