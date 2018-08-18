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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 21:18
flyman написав:
тре заборонити туризм і лендлордизм, і тоді економіка розцвіте.
квітневі тези. В.І.Л.
ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
и это не только по лендлордам. я бы еще ломбардам, кредитчикам и тд вломил ставку на доходность под 90%, а бетинги вообще запретил...
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Чет 09 кві, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:19
jj1981ua написав:
похмелье пройдет у вас. и тогда вы поймете, что это новая реальность и дивный новый мир)
Прохожему всё равно, он не сдаёт, так,приторговывает по уступке. Никак не колется как дела с инвестицией в Миракс и в Генезис
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:37
striped написав:
Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?
Кроме кооперативов был рынок частных домов. Кроме того был рынок обмена с доплатой. Знакомые например поменяли Самарканд на Одессу, но чтоб получить в наследство им надо было развестись. Другие двушку на трешку с доплатой. Есть советское кино "По семейным обстоятельствам" там есть момент с маклером по недвижимости.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 21:46
jj1981ua написав:
ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
и это не только по лендлордам. я бы еще ломбардам, кредитчикам и тд вломил ставку на доходность под 90%, а бетинги вообще запретил...
Да че уж там, давайте всем кто еще способен что-то заработать в этих условиях влупим 90% налога на доход, и раздадим бедным, нуждающимся. А лучше как в 1917 все отобрать и поделить (с) Ведь какую страну просрали! (с) Ведь как было хорошо, талоны на питание, комната в коммуналке или отдельный барак ни о чем заботится, и думать не надо было. А кто против, того колыма примет как родного, а для совсем непонятливых всегда место у стенки хватит. Красота! Лепота!
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:02
jj1981ua написав:
ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:16
Vlad442 написав:
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
Очевидно, ему мешают проклятые капиталисты, которые эксплуатируют рабочий класс.
Ведь какие есть замечательные слова интернационала: Весь мир насилья мы разрушим
до основанья... Кто был ничем, тот станет всем.
Ведь пьют кровушку проклятые лендлорды с трудового народа!
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:23
reus написав: Vlad442 написав:
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
Очевидно, ему мешают проклятые капиталисты, которые эксплуатируют рабочий класс.
Ведь какие есть замечательные слова интернационала: Весь мир насилья мы разрушим
до основанья... Кто был ничем, тот станет всем.
Ведь пьют кровушку проклятые лендлорды с трудового народа!
Интересно, если, к примеру, золото будет и дальше показывать такую доходность как последний год, то как скоро появятся персонажи, которые захотят "прижучить трутней", купивших золото и отнять его и поделить.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 22:26
jj1981ua написав:
похмелье пройдет у вас. и тогда вы поймете, что это новая реальность и дивный новый мир)
жаль, что ты никогда не поймешь, что ты тупой
главное оружие рашистов - ложь
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