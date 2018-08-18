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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3486348734883489

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:18

  flyman написав:тре заборонити туризм і лендлордизм, і тоді економіка розцвіте.
квітневі тези. В.І.Л.

ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
и это не только по лендлордам. я бы еще ломбардам, кредитчикам и тд вломил ставку на доходность под 90%, а бетинги вообще запретил...
Востаннє редагувалось jj1981ua в Чет 09 кві, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:19

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:похмелье пройдет у вас. и тогда вы поймете, что это новая реальность и дивный новый мир)

    Прохожему всё равно, он не сдаёт, так,приторговывает по уступке. Никак не колется как дела с инвестицией в Миракс и в Генезис
    Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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    Serg-ik
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:37

      striped написав:Кстати - интересный вопрос - а в СССР был вторичный рынок квартир? Т.е. если ты на Севере денег заработал, то мог вернуться домой и купить машину в комиссионном магазине с мутной схемой передачи денег правда, но мог. А вот квартиру?


    Кроме кооперативов был рынок частных домов. Кроме того был рынок обмена с доплатой. Знакомые например поменяли Самарканд на Одессу, но чтоб получить в наследство им надо было развестись. Другие двушку на трешку с доплатой. Есть советское кино "По семейным обстоятельствам" там есть момент с маклером по недвижимости.
    Бывалый
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 21:46

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
    и это не только по лендлордам. я бы еще ломбардам, кредитчикам и тд вломил ставку на доходность под 90%, а бетинги вообще запретил...

    Да че уж там, давайте всем кто еще способен что-то заработать в этих условиях влупим 90% налога на доход, и раздадим бедным, нуждающимся. А лучше как в 1917 все отобрать и поделить (с) Ведь какую страну просрали! (с) Ведь как было хорошо, талоны на питание, комната в коммуналке или отдельный барак ни о чем заботится, и думать не надо было. А кто против, того колыма примет как родного, а для совсем непонятливых всегда место у стенки хватит. Красота! Лепота!
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:02

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)

    Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
    Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
    Vlad442
     
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:16

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Vlad442 написав:Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?

    Очевидно, ему мешают проклятые капиталисты, которые эксплуатируют рабочий класс.
    Ведь какие есть замечательные слова интернационала: Весь мир насилья мы разрушим
    до основанья... Кто был ничем, тот станет всем.
    Ведь пьют кровушку проклятые лендлорды с трудового народа!
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:23

      reus написав:
      Vlad442 написав:Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?

    Очевидно, ему мешают проклятые капиталисты, которые эксплуатируют рабочий класс.
    Ведь какие есть замечательные слова интернационала: Весь мир насилья мы разрушим
    до основанья... Кто был ничем, тот станет всем.
    Ведь пьют кровушку проклятые лендлорды с трудового народа!

    Интересно, если, к примеру, золото будет и дальше показывать такую доходность как последний год, то как скоро появятся персонажи, которые захотят "прижучить трутней", купивших золото и отнять его и поделить.
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    Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:26

      jj1981ua написав:похмелье пройдет у вас. и тогда вы поймете, что это новая реальность и дивный новый мир)


    жаль, что ты никогда не поймешь, что ты тупой
    главное оружие рашистов - ложь
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