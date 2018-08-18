Додано: Чет 09 кві, 2020 21:46

jj1981ua написав: ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)

и это не только по лендлордам. я бы еще ломбардам, кредитчикам и тд вломил ставку на доходность под 90%, а бетинги вообще запретил... ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)и это не только по лендлордам. я бы еще ломбардам, кредитчикам и тд вломил ставку на доходность под 90%, а бетинги вообще запретил...

Да че уж там, давайте всем кто еще способен что-то заработать в этих условиях влупим 90% налога на доход, и раздадим бедным, нуждающимся. А лучше как в 1917 все отобрать и поделить (с) Ведь какую страну просрали! (с) Ведь как было хорошо, талоны на питание, комната в коммуналке или отдельный барак ни о чем заботится, и думать не надо было. А кто против, того колыма примет как родного, а для совсем непонятливых всегда место у стенки хватит. Красота! Лепота!