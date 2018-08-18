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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 кві, 2020 22:57
Serg-ik написав:
Как там поживают Вши наёмные работники? урезали зарплаты неамбициозным?
Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
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reus
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:05
Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
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necovi4
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:10
necovi4 написав:
Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
Извините за любопытство. А вам что за печаль?
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dir
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:19
reus написав:
Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?
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vladimir07
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:29
vladimir07 написав:
reus написав:
Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?
что столько охов-ахов, ну в мае снимут карантин, ну начнут работать, поднимать аренду, не конец же света.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: Чет 09 кві, 2020 23:32
vladimir07 написав:
А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?
Если в мае снимут, то восстановится почти без потерь. Только за карантин попадалово будет. Если дольше, то уже сложней будет удержать коллектив. Если новых потом набрать, то потерь больше т. к. выйти на старые показатели будет необходимо намного больше времени.
Ну а вообще хрен его знает, что будет с экономикой и спросом на услуги.
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reus
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