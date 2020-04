Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:19

reus написав: vladimir07 написав: А если карантин снимут начнет восстанавливаться ? А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?

Если в мае снимут, то восстановится почти без потерь. Только за карантин попадалово будет. Если дольше, то уже сложней будет удержать коллектив. Если новых потом набрать, то потерь больше т. к. выйти на старые показатели будет необходимо намного больше времени.

в мае снимут - это реально оптимистично. у нас сегодня тоже пообещали сохранять коллектив "максимально". Но объем этого слова и близость процесса - совершенно не определенны.



май - это к сожалению фантастика, ненаучная. для этого нужно переходить к поголовному тестированию и отслеживанию и карантину контактов для снятия всеобщего карантина. для этого в Украине нет денег и понимания необходимости этого процесса в мае снимут - это реально оптимистично. у нас сегодня тоже пообещали сохранять коллектив "максимально". Но объем этого слова и близость процесса - совершенно не определенны.май - это к сожалению фантастика, ненаучная. для этого нужно переходить к поголовному тестированию и отслеживанию и карантину контактов для снятия всеобщего карантина. для этого в Украине нет денег и понимания необходимости этого процесса

