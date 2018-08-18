Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Как там поживают Вши наёмные работники? урезали зарплаты неамбициозным?
Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин. У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
necovi4 написав:Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
reus написав:Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин. У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
reus написав:Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин. У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?
что столько охов-ахов, ну в мае снимут карантин, ну начнут работать, поднимать аренду, не конец же света.
vladimir07 написав:А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?
Если в мае снимут, то восстановится почти без потерь. Только за карантин попадалово будет. Если дольше, то уже сложней будет удержать коллектив. Если новых потом набрать, то потерь больше т. к. выйти на старые показатели будет необходимо намного больше времени. Ну а вообще хрен его знает, что будет с экономикой и спросом на услуги.
vladimir07 написав:А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?
Если в мае снимут, то восстановится почти без потерь. Только за карантин попадалово будет. Если дольше, то уже сложней будет удержать коллектив. Если новых потом набрать, то потерь больше т. к. выйти на старые показатели будет необходимо намного больше времени. Ну а вообще хрен его знает, что будет с экономикой и спросом на услуги.
в мае снимут - это реально оптимистично. у нас сегодня тоже пообещали сохранять коллектив "максимально". Но объем этого слова и близость процесса - совершенно не определенны.
май - это к сожалению фантастика, ненаучная. для этого нужно переходить к поголовному тестированию и отслеживанию и карантину контактов для снятия всеобщего карантина. для этого в Украине нет денег и понимания необходимости этого процесса
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
hxbbgaf написав:Интересно, если, к примеру, золото будет и дальше показывать такую доходность как последний год, то как скоро появятся персонажи, которые захотят "прижучить трутней", купивших золото и отнять его и поделить.
Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники. Ведь бедный не хочет (не может) осознать (принять), что в его бедности и неудачах виновен лишь он сам, а не трутень-капиталист. Я помню в далеком 1995 году я молодой и успешный шел мимо лавочки возле своего дома и заметил своего соседа, ветерана 2 мировой войны, который сидел и плакал. Я его спросил, что случилось, а он ответил, что всю его пенсию вытащили из кармана в троллейбусе. Я вытащил из кошелька деньги и дал ему, он начал благодарить и все такое, сказал что вернет, но я ответил, что не нужно, т. к. он рисковал своей жизнью, чтобы я жил, и что я ему обязан больше, чем деньги. Но самое интересное было потом. Его дочка и внучка, с которыми у меня были хорошие отношения перестали со мной здороваться... Чужой успех и богатство принять оч. сложно для многих. Такова человеческая сущность.
бро, я богаче тебя. просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще. а вы - просто крысы, разрывающие ее на части. и власть наша из таких же гнид.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.