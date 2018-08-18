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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34883489349034913492>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 22:57

  Serg-ik написав:Как там поживают Вши наёмные работники? урезали зарплаты неамбициозным?

Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:10

  necovi4 написав:Парни, походу рынок аренды проседает сильно. Даже юр лица звонят и просят скидку. Пришлось по квартирам -30% снизить. Мой товарищ завтра будет сам звонить квартирантке и понижать с 15и до 10и грн. Таковы реалии.

Извините за любопытство. А вам что за печаль?
dir
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:19

  reus написав:Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.


А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:29

  vladimir07 написав:
  reus написав:Я давно бизнес продал. Переехал за границу. Сейчас у сына в Киеве, приехал на карантин.
У меня был небольшой бизнес в сфере услуг. Общался с нынешним собственником бизнеса, я с ним в хороших отношениях. Ну, ШО сказать беда-печаль. Такого пипеца не было даже в самые сложные времена. Бизнес полностью лежит. Дохода 0. Заплатил зарплату без урезаний за март, за апрель 30% от оклада планирует, за май не знает где брать деньги. Может всех за свой счет отправит. Но хочет коллектив сохранить. Дай бог ему, чтобы получилось.


А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?

что столько охов-ахов, ну в мае снимут карантин, ну начнут работать, поднимать аренду, не конец же света.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 23:32

  vladimir07 написав:А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?

Если в мае снимут, то восстановится почти без потерь. Только за карантин попадалово будет. Если дольше, то уже сложней будет удержать коллектив. Если новых потом набрать, то потерь больше т. к. выйти на старые показатели будет необходимо намного больше времени.
Ну а вообще хрен его знает, что будет с экономикой и спросом на услуги.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:16

Як же добре мати приватний будиночок у затишному місці …. у Києві чи під Києвом - байдуже. Головне, вірогідність результату однакова. Особливо у ці неймовірно нудні кризово-карантинні часи. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -kievi.htm
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:16

...
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 01:21, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:19

      reus написав:
      vladimir07 написав:А если карантин снимут начнет восстанавливаться ?

    Если в мае снимут, то восстановится почти без потерь. Только за карантин попадалово будет. Если дольше, то уже сложней будет удержать коллектив. Если новых потом набрать, то потерь больше т. к. выйти на старые показатели будет необходимо намного больше времени.
    Ну а вообще хрен его знает, что будет с экономикой и спросом на услуги.


    в мае снимут - это реально оптимистично. у нас сегодня тоже пообещали сохранять коллектив "максимально". Но объем этого слова и близость процесса - совершенно не определенны.

    май - это к сожалению фантастика, ненаучная. для этого нужно переходить к поголовному тестированию и отслеживанию и карантину контактов для снятия всеобщего карантина. для этого в Украине нет денег и понимания необходимости этого процесса
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:20

      reus написав:
      hxbbgaf написав:Интересно, если, к примеру, золото будет и дальше показывать такую доходность как последний год, то как скоро появятся персонажи, которые захотят "прижучить трутней", купивших золото и отнять его и поделить.

    Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники. Ведь бедный не хочет (не может) осознать (принять), что в его бедности и неудачах виновен лишь он сам, а не трутень-капиталист.
    Я помню в далеком 1995 году я молодой и успешный шел мимо лавочки возле своего дома и заметил своего соседа, ветерана 2 мировой войны, который сидел и плакал. Я его спросил, что случилось, а он ответил, что всю его пенсию вытащили из кармана в троллейбусе. Я вытащил из кошелька деньги и дал ему, он начал благодарить и все такое, сказал что вернет, но я ответил, что не нужно, т. к. он рисковал своей жизнью, чтобы я жил, и что я ему обязан больше, чем деньги. Но самое интересное было потом. Его дочка и внучка, с которыми у меня были хорошие отношения перестали со мной здороваться... Чужой успех и богатство принять оч. сложно для многих. Такова человеческая сущность.

    бро, я богаче тебя. просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще. а вы - просто крысы, разрывающие ее на части. и власть наша из таких же гнид.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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