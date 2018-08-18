reus написав:

hxbbgaf написав: Интересно, если, к примеру, золото будет и дальше показывать такую доходность как последний год, то как скоро появятся персонажи, которые захотят "прижучить трутней", купивших золото и отнять его и поделить. Интересно, если, к примеру, золото будет и дальше показывать такую доходность как последний год, то как скоро появятся персонажи, которые захотят "прижучить трутней", купивших золото и отнять его и поделить.

Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники. Ведь бедный не хочет (не может) осознать (принять), что в его бедности и неудачах виновен лишь он сам, а не трутень-капиталист.Я помню в далеком 1995 году я молодой и успешный шел мимо лавочки возле своего дома и заметил своего соседа, ветерана 2 мировой войны, который сидел и плакал. Я его спросил, что случилось, а он ответил, что всю его пенсию вытащили из кармана в троллейбусе. Я вытащил из кошелька деньги и дал ему, он начал благодарить и все такое, сказал что вернет, но я ответил, что не нужно, т. к. он рисковал своей жизнью, чтобы я жил, и что я ему обязан больше, чем деньги. Но самое интересное было потом. Его дочка и внучка, с которыми у меня были хорошие отношения перестали со мной здороваться... Чужой успех и богатство принять оч. сложно для многих. Такова человеческая сущность.