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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3489349034913492>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:22

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)

Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?

заработал на больше чем 1, но пока ни одну не купил.
о заработавших - большинство лендлордов не заработали на +1 квартиру обычным трудом (я не осуждаю, но не нужно мне на эту тему читать лекцию).
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:27

      reus написав:
      Vlad442 написав:Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?

    Очевидно, ему мешают проклятые капиталисты, которые эксплуатируют рабочий класс.
    Ведь какие есть замечательные слова интернационала: Весь мир насилья мы разрушим
    до основанья... Кто был ничем, тот станет всем.
    Ведь пьют кровушку проклятые лендлорды с трудового народа!

    вот я не коммунист и не социалист (свои ограниченные интерпретации оставь наследникам), но тебя и таких как ты (в смысле постарше меня) вырастили и выучили в советское время и за гос. счет. что ж ты такое неблагодарное выросло? может и на мать свою плюешь?
    Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 01:23, всього редагувалось 1 раз.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:32

        jj1981ua написав:бро, я богаче тебя. просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще. а вы - просто крысы, разрывающие ее на части. и власть наша из таких же гнид.

      Вот видите от вас оскорбления, простота и ненависть просто прет.
      Люди состоятельные немного по другому себя ведут. Вы хоть книжки почитайте.
      Я свое богатство не в деньгах оцениваю, а в уме и навыках. Деньги я в состоянии и с нуля заработать. А для государства и для людей я достаточно много рабочих мест сделал. А это и налоги, и возможность многим кормить свои семьи.
      Но от классовой ненависти никуда не уйдешь. "Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні"
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:37

        ihorkyiv написав:Як же добре мати приватний будиночок у затишному місці …. у Києві чи під Києвом - байдуже. Головне, вірогідність результату однакова. Особливо у ці неймовірно нудні кризово-карантинні часи. https://www.obozrevatel.com/ukr/kiyany/ ... -kievi.htm

      Нужно будет скопировать ссылку и кидать, когда будут призывать сидеть в зеленом матрасе.
      Vlad442
       
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:40

        reus написав:
        jj1981ua написав:бро, я богаче тебя. просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще. а вы - просто крысы, разрывающие ее на части. и власть наша из таких же гнид.

      Вот видите от вас оскорбления, простота и ненависть просто прет.
      Люди состоятельные немного по другому себя ведут. Вы хоть книжки почитайте.
      Я свое богатство не в деньгах оцениваю, а в уме и навыках. Деньги я в состоянии и с нуля заработать. А для государства и для людей я достаточно много рабочих мест сделал. А это и налоги, и возможность многим кормить свои семьи.
      Но от классовой ненависти никуда не уйдешь. "Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні"

      ну так вы и трололо меня тут захвалили.
      але, обеспеченный - ты откуда знаешь "что кто-то по инету бедный"? твои навыки? да они тогда гроша не стоят.
      рабочие места создал? дай угадаю - контора купи-продай. ну дак бизнесмены 90-х) чувствуется школа экономики, разваливающая страны. а потом оп - нагадил тут и свалил, герой.
      книжки нужно тебе читать) только либеральные не советую - а то еще глупее комменты пойдут.
      Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:41

        Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

          reus написав:Но от классовой ненависти никуда не уйдешь.

        Про это нужно помнить и уметь с этим жить.
        Арендатор считает, что отдает свои деньги не за что. Дома с детства с родителями он жил бесплатно, поэтому в глубине души есть протест.
        Помню истории про рабочих, которые на объектах классовых врагов выставляли другие цены и скрытые работы специально делали плохо.
        Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 10 кві, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.
        Vlad442
         
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        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:49

          reus написав:Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники.

        открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер. вывод - рабочие места серые, налоги минимизированы до копеек, но да - ты великий, крутой и опытный бизнесмен)
          один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
          надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
          jj1981ua
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          Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:50

          Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

            jj1981ua написав:просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще

          Отнять и поделить или распределить силовым способом материальные блага в пользу бедных никогда не приводило к благополучию страны.
          Если отменить аренду и раздавать все бесплатно в магазинах, кто-то будет работать?
          Если отнять возможность или смысл накапливать капитал, кто-то будет работать после того, как заработает на "еду"? Нет, скажет "мне и этого хватает, зачем мне больше".
          Vlad442
           
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          Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:54

          Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

            jj1981ua написав:открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер.

          Возвращаемся к вопросу - платить налоги это внутренний долг каждого гражданина/бизнеса? Или собирать налоги это задача государства? Пример. Если у меня водочный магазин и я плачу налоги, а рядом продают паленую водку под крышой участкового, выживу я? Налоги платят либо все, либо никто. Собирать одинаково и справедливо налоги со всех это задача государства, а не идеалистическая партизанщина отдельных граждан.

          PS На олх продали старый телефон, налоги заплатили? Декларацию подали?
          Vlad442
           
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          Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:55

            Vlad442 написав:
            jj1981ua написав:просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще

          Отнять и поделить или распределить силовым способом материальные блага в пользу бедных никогда не приводило к благополучию страны.
          Если отменить аренду и раздавать все бесплатно в магазинах, кто-то будет работать?
          Если отнять возможность или смысл накапливать капитал, кто-то будет работать после того, как заработает на "еду"? Нет, скажет "мне и этого хватает, зачем мне больше".

          зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
          я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
            один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
            надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
            jj1981ua
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