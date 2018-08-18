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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:22
Vlad442 написав: jj1981ua написав:
ограничение доходности в интересах общества. ничего запрещать не нужно, просто подрезать крылья трутням и паразитам)
Вы заработали в своей жизни хоть на одну квартиру? Не от спадщина от бабушки, не обмен с доплатой, а работали, откладывали, насобирали всю сумму и купили?
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
заработал на больше чем 1, но пока ни одну не купил.
о заработавших - большинство лендлордов не заработали на +1 квартиру обычным трудом (я не осуждаю, но не нужно мне на эту тему читать лекцию).
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:27
reus написав: Vlad442 написав:
Как-то странно читать про трутей и паразитов в отношении людей, которые смогли заработать на дополнительную квартиру. Кто вам мешал/мешает?
Очевидно, ему мешают проклятые капиталисты, которые эксплуатируют рабочий класс.
Ведь какие есть замечательные слова интернационала: Весь мир насилья мы разрушим
до основанья... Кто был ничем, тот станет всем.
Ведь пьют кровушку проклятые лендлорды с трудового народа!
вот я не коммунист и не социалист (свои ограниченные интерпретации оставь наследникам), но тебя и таких как ты (в смысле постарше меня) вырастили и выучили в советское время и за гос. счет. что ж ты такое неблагодарное выросло? может и на мать свою плюешь?
Востаннє редагувалось jj1981ua
в П'ят 10 кві, 2020 01:23, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:32
jj1981ua написав:
бро, я богаче тебя. просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще. а вы - просто крысы, разрывающие ее на части. и власть наша из таких же гнид.
Вот видите от вас оскорбления, простота и ненависть просто прет.
Люди состоятельные немного по другому себя ведут. Вы хоть книжки почитайте.
Я свое богатство не в деньгах оцениваю, а в уме и навыках. Деньги я в состоянии и с нуля заработать. А для государства и для людей я достаточно много рабочих мест сделал. А это и налоги, и возможность многим кормить свои семьи.
Но от классовой ненависти никуда не уйдешь. "Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні"
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:37
Нужно будет скопировать ссылку и кидать, когда будут призывать сидеть в зеленом матрасе.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:40
reus написав: jj1981ua написав:
бро, я богаче тебя. просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще. а вы - просто крысы, разрывающие ее на части. и власть наша из таких же гнид.
Вот видите от вас оскорбления, простота и ненависть просто прет.
Люди состоятельные немного по другому себя ведут. Вы хоть книжки почитайте.
Я свое богатство не в деньгах оцениваю, а в уме и навыках. Деньги я в состоянии и с нуля заработать. А для государства и для людей я достаточно много рабочих мест сделал. А это и налоги, и возможность многим кормить свои семьи.
Но от классовой ненависти никуда не уйдешь. "Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні"
ну так вы и трололо меня тут захвалили.
але, обеспеченный - ты откуда знаешь "что кто-то по инету бедный"? твои навыки? да они тогда гроша не стоят.
рабочие места создал? дай угадаю - контора купи-продай. ну дак бизнесмены 90-х) чувствуется школа экономики, разваливающая страны. а потом оп - нагадил тут и свалил, герой.
книжки нужно тебе читать) только либеральные не советую - а то еще глупее комменты пойдут.
Востаннє редагувалось jj1981ua
в П'ят 10 кві, 2020 00:41, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:41
reus написав:
Но от классовой ненависти никуда не уйдешь.
Про это нужно помнить и уметь с этим жить.
Арендатор считает, что отдает свои деньги не за что. Дома с детства с родителями он жил бесплатно, поэтому в глубине души есть протест.
Помню истории про рабочих, которые на объектах классовых врагов выставляли другие цены и скрытые работы специально делали плохо.
Востаннє редагувалось Vlad442
в П'ят 10 кві, 2020 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:49
reus написав:
Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники.
открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер. вывод - рабочие места серые, налоги минимизированы до копеек, но да - ты великий, крутой и опытный бизнесмен)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:50
jj1981ua написав:
просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще
Отнять и поделить или распределить силовым способом материальные блага в пользу бедных никогда не приводило к благополучию страны.
Если отменить аренду и раздавать все бесплатно в магазинах, кто-то будет работать?
Если отнять возможность или смысл накапливать капитал, кто-то будет работать после того, как заработает на "еду"? Нет, скажет "мне и этого хватает, зачем мне больше".
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:54
jj1981ua написав:
открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер.
Возвращаемся к вопросу - платить налоги это внутренний долг каждого гражданина/бизнеса? Или собирать налоги это задача государства? Пример. Если у меня водочный магазин и я плачу налоги, а рядом продают паленую водку под крышой участкового, выживу я? Налоги платят либо все, либо никто. Собирать одинаково и справедливо налоги со всех это задача государства, а не идеалистическая партизанщина отдельных граждан.
PS На олх продали старый телефон, налоги заплатили? Декларацию подали?
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Vlad442
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:55
Vlad442 написав: jj1981ua написав:
просто я думаю о стране, а не о себе или ком-то еще
Отнять и поделить или распределить силовым способом материальные блага в пользу бедных никогда не приводило к благополучию страны.
Если отменить аренду и раздавать все бесплатно в магазинах, кто-то будет работать?
Если отнять возможность или смысл накапливать капитал, кто-то будет работать после того, как заработает на "еду"? Нет, скажет "мне и этого хватает, зачем мне больше".
зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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