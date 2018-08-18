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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3489349034913492

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 00:57

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер.

Возвращаемся к вопросу - платить налоги это внутренний долг каждого гражданина/бизнеса? Или собирать налоги это задача государства? Пример. Если у меня водочный магазин и я плачу налоги, а рядом продают паленую водку под крышой участкового, выживу я? Налоги платят либо все, либо никто. Собирать одинаково и справедливо налоги со всех это задача государства, а не идеалистическая партизанщина отдельных граждан.

PS На олх продали старый телефон, налоги заплатили? Декларацию подали?

я за то чтоб платили все. но ваш пример не о налогах, а крышевании всего полицией+сбу+прокуратурой.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:05

      jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
    я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.

    А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды. Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти. Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.
    Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 10 кві, 2020 01:06, всього редагувалось 1 раз.
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:05

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
    я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.

    На самом деле без этих "паразитов" никак не прожить. Только при поверхностном взгляде они выглядят паразитами.
    Это как посмотреть на завод и сказать "работают рабочие, охраняют охранники, грузят грузчики, остальных уволить, в первую очередь директора - паразита, который ничего не делает, а больше всех получает".
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:08

      Vlad442 написав:
      jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
    я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.

    На самом деле без этих "паразитов" никак не прожить. Только при поверхностном взгляде они выглядят паразитами.
    Это как посмотреть на завод и сказать "работают рабочие, охраняют охранники, грузят грузчики, остальных уволить, в первую очередь директора - паразита, который ничего не делает, а больше всех получает".

    не смешивайте мух с котлетами.
    и кстати о заводах - очень скоро вы увидите как бесполезный офисный планктон начнут резать. всегда режут то, без чего можно было обойтись. а значит это и были трутни и паразиты.
    Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 01:18, всього редагувалось 1 раз.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:16

        hxbbgaf написав:А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.

      это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось
        hxbbgaf написав:Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти.

      пригорает. я бы их, как в китае, расстреливал. от блин, снова коммунистом назовут. это же не гуманно)
        hxbbgaf написав:Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.

      не несите ерунду - не нужно никого ничего лишать, я против уравниловки и "всех на заводы и в колхозы". просто я считаю, что на любой вопрос нужно смотреть с точки зрения блага государства, а не отдельных личностей (государства не тоталитарного типа совка, где люди - расходный материал. государство - это и есть миллионы людей. вот только на эти миллионы всем плевать). так и живем.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:22

        Рыба гниет с головы. Государство, увы, прогнило, правят ворюги и враги. Вон беня уже НПЗ захватывает, уже энергоатом банкротят, все, что не ушло по бандитским рукам в 90-е и 2000-е, уходит сейчас. И государству от этого дуля. От головы и черепа скоро не останется, а вы на ноги киваете.
        И не надо никого расстреливать, достаточно выполнять существующие законы. Но опять увы. Судьи-кто на прикорме у бандитской власти.
        Так с благой целью для государства та самая уравниловка и происходила. При этом правили тем государством подонки. Ничего нового. Вы как раз этим и подтвержаете предположение, а не опровергаете. Закончилось 33-м годом. И опять так хотят - вот планируют увеличивать в разы налоги на сельхоз. земли, когда фермеры и так еле дышат, а аренда земли 2 копейки. Вот эти крадуцкие сейчас и представляют наше государство. Как они думают за народ, наглядно показывает история с масками. А вы хотите всех пустить по миру ради их блага. Рукалицо.
        Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 10 кві, 2020 01:29, всього редагувалось 2 разів.
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        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:25

        Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

          hxbbgaf написав:уже энергоатом банкротят,
        Находится в состоянии перманентного банкротства ещё с нулевых годов.
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        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:26

          hxbbgaf написав:Рыба гниет с головы. Государство, увы, прогнило, правят ворюги и враги. Вон беня уже НПЗ захватывает, уже энергоатом банкротят, все, что не ушло по бандитским рукам в 90-е и 2000-е, уходит сейчас. И государству от этого дуля. От головы и черепа скоро не останется, а вы на ноги киваете.
        И не надо никого расстреливать, достаточно выполнять существующие законы. Но опять увы. Судьи-кто на прикорме у бандитской власти.

        я не юрист, но кажется, выведение 5 ярдов из банка - этого должно быть достаточно любому генпрокурору чтобы это чудо сгнило в тюрьме. но... кажется посадок не будет. и так все ж зеленое
          hxbbgaf написав:Так с благой целью для государства та самая уравниловка и происходила. При этом правили тем государством подонки. Ничего нового. Вы как раз этим и подтвержаете предположение, а не опровергаете. Закончилось 33-м годом. И опять так хотят - вот планируют увеличивать в разы налоги на сельхоз. земли, когда фермеры и так еле дышат, а аренда земли 2 копейки.

        снова мухи и котлеты. давайте представим, что завтра вместо зе президентом стал ... хз Петренко какой-то, и он хочет все изменить.
        вопрос - как? я не верю, что можно это сделать законными средствами без террора и расстрелов. все органы прогнили, все должности продаются, все вопросы решаются. как исправить? уговорами? да его завалят 10 раз пока он вещать будет.
        Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 01:32, всього редагувалось 1 раз.
          один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
          надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
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          Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:31

          Да, нету у нас генпрокурора. Есть ОПГ.
          Зображення
          hxbbgaf
           
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          Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:35

            jj1981ua написав:снова мухи и котлеты. давайте представим, что завтра вместо зе президентом стал ... хз Петренко какой-то, и он хочет все изменить.
          вопрос - как? я не верю, что можно это сделать законными средствами без террора и расстрелов. все органы прогнили, все должности продаются, все вопросы решаются. как исправить? уговорами? да его завалят 10 раз пока он вещать будет.

          Так если органы прогнили, то и расстрелы не спасут. Расстреляют скорей вас, чем их! И скажут, что вы были коррупционером и борьба с коррупцией на этом закончилась. С этими людьми у власти ничего не выйдет, неужели непонятно. Рыба гниет с головы.
          Вот такие идеи и позволяют рюкзакяну беспредельничать, уже хочет у всех на улице чтоб по карманам шмонали (да, это для борьбы с вирусом), дальше - больше. Мобилку мусора вытащат не у коломойского, а у вас! И фиг вы ее потом вернете. Но какое хлопанье в ладоши будет - наконец-то, твердая рука. Полезные идиоты делают свое дело.
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