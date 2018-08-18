Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер.
Возвращаемся к вопросу - платить налоги это внутренний долг каждого гражданина/бизнеса? Или собирать налоги это задача государства? Пример. Если у меня водочный магазин и я плачу налоги, а рядом продают паленую водку под крышой участкового, выживу я? Налоги платят либо все, либо никто. Собирать одинаково и справедливо налоги со всех это задача государства, а не идеалистическая партизанщина отдельных граждан.
PS На олх продали старый телефон, налоги заплатили? Декларацию подали?
я за то чтоб платили все. но ваш пример не о налогах, а крышевании всего полицией+сбу+прокуратурой.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем) я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды. Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти. Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 10 кві, 2020 01:06, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем) я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
На самом деле без этих "паразитов" никак не прожить. Только при поверхностном взгляде они выглядят паразитами. Это как посмотреть на завод и сказать "работают рабочие, охраняют охранники, грузят грузчики, остальных уволить, в первую очередь директора - паразита, который ничего не делает, а больше всех получает".
jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем) я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
На самом деле без этих "паразитов" никак не прожить. Только при поверхностном взгляде они выглядят паразитами. Это как посмотреть на завод и сказать "работают рабочие, охраняют охранники, грузят грузчики, остальных уволить, в первую очередь директора - паразита, который ничего не делает, а больше всех получает".
не смешивайте мух с котлетами. и кстати о заводах - очень скоро вы увидите как бесполезный офисный планктон начнут резать. всегда режут то, без чего можно было обойтись. а значит это и были трутни и паразиты.
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 01:18, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
hxbbgaf написав:А частные нотариусы-то чем вам не угодили? Рукалицо. Вы - государственный нотариус? Доводилось как-то иметь дело, жуткие типы, доверенность составили как попало, при этом по неопытности отдал 500 гривен, а когда вчитался, понял, что это надо на мусорник, и идти еще раз к частному и платить, кстати, на 50 гривен меньше. А вот на каком основании берет эти бабки государственный нотариус, еще и больше частного, это вопрос. Коррупция чистой воды.
это вопрос коррупции. а почему не люблю частных - я не против когда люди хорошо зарабатывают, я против сговора, по которому имеют всех. ну например, сговор всех нотариусов страны в плане цены на их услуги, или не знаете о таком? а это годами длилось
hxbbgaf написав:Кстати, чего у вас от коррупционеров не пригорает? Тот же коболев - не паразит? Бочковский? Может, василишин, который брал с врачей Александровской больницы по 50 штук баксов, которые те должны были для него выманивать а пациентов. Никто не сидит! И дело их живет и здравствует. Радуцкий - наверное, классный чувак! Так можно далеко зайти.
пригорает. я бы их, как в китае, расстреливал. от блин, снова коммунистом назовут. это же не гуманно)
hxbbgaf написав:Токо на заводе пахать, все остальные дармоеды. Вам в 19-й век, товарищ. Нужно лишить людей всех нажитых благ (ради которых, собственно, и трудились), чтоб они снова все потеряли и начали пахать за миску похлебки. Может, такая и была цель у создателей вируса, кто знает, но выиграете от этого опять не вы.
не несите ерунду - не нужно никого ничего лишать, я против уравниловки и "всех на заводы и в колхозы". просто я считаю, что на любой вопрос нужно смотреть с точки зрения блага государства, а не отдельных личностей (государства не тоталитарного типа совка, где люди - расходный материал. государство - это и есть миллионы людей. вот только на эти миллионы всем плевать). так и живем.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
Рыба гниет с головы. Государство, увы, прогнило, правят ворюги и враги. Вон беня уже НПЗ захватывает, уже энергоатом банкротят, все, что не ушло по бандитским рукам в 90-е и 2000-е, уходит сейчас. И государству от этого дуля. От головы и черепа скоро не останется, а вы на ноги киваете. И не надо никого расстреливать, достаточно выполнять существующие законы. Но опять увы. Судьи-кто на прикорме у бандитской власти. Так с благой целью для государства та самая уравниловка и происходила. При этом правили тем государством подонки. Ничего нового. Вы как раз этим и подтвержаете предположение, а не опровергаете. Закончилось 33-м годом. И опять так хотят - вот планируют увеличивать в разы налоги на сельхоз. земли, когда фермеры и так еле дышат, а аренда земли 2 копейки. Вот эти крадуцкие сейчас и представляют наше государство. Как они думают за народ, наглядно показывает история с масками. А вы хотите всех пустить по миру ради их блага. Рукалицо.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 10 кві, 2020 01:29, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf написав:Рыба гниет с головы. Государство, увы, прогнило, правят ворюги и враги. Вон беня уже НПЗ захватывает, уже энергоатом банкротят, все, что не ушло по бандитским рукам в 90-е и 2000-е, уходит сейчас. И государству от этого дуля. От головы и черепа скоро не останется, а вы на ноги киваете. И не надо никого расстреливать, достаточно выполнять существующие законы. Но опять увы. Судьи-кто на прикорме у бандитской власти.
я не юрист, но кажется, выведение 5 ярдов из банка - этого должно быть достаточно любому генпрокурору чтобы это чудо сгнило в тюрьме. но... кажется посадок не будет. и так все ж зеленое
hxbbgaf написав:Так с благой целью для государства та самая уравниловка и происходила. При этом правили тем государством подонки. Ничего нового. Вы как раз этим и подтвержаете предположение, а не опровергаете. Закончилось 33-м годом. И опять так хотят - вот планируют увеличивать в разы налоги на сельхоз. земли, когда фермеры и так еле дышат, а аренда земли 2 копейки.
снова мухи и котлеты. давайте представим, что завтра вместо зе президентом стал ... хз Петренко какой-то, и он хочет все изменить. вопрос - как? я не верю, что можно это сделать законными средствами без террора и расстрелов. все органы прогнили, все должности продаются, все вопросы решаются. как исправить? уговорами? да его завалят 10 раз пока он вещать будет.
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 01:32, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
jj1981ua написав:снова мухи и котлеты. давайте представим, что завтра вместо зе президентом стал ... хз Петренко какой-то, и он хочет все изменить. вопрос - как? я не верю, что можно это сделать законными средствами без террора и расстрелов. все органы прогнили, все должности продаются, все вопросы решаются. как исправить? уговорами? да его завалят 10 раз пока он вещать будет.
Так если органы прогнили, то и расстрелы не спасут. Расстреляют скорей вас, чем их! И скажут, что вы были коррупционером и борьба с коррупцией на этом закончилась. С этими людьми у власти ничего не выйдет, неужели непонятно. Рыба гниет с головы. Вот такие идеи и позволяют рюкзакяну беспредельничать, уже хочет у всех на улице чтоб по карманам шмонали (да, это для борьбы с вирусом), дальше - больше. Мобилку мусора вытащат не у коломойского, а у вас! И фиг вы ее потом вернете. Откат пойдет рюкзакяну за каждую вытащенную мобилку. Но какое хлопанье в ладоши будет - наконец-то, твердая рука. Полезные идиоты делают свое дело.