Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:47

hxbbgaf написав: А если сговор существует, то для этого есть антимонопольный комитет. Но у нас его нет. Поэтому сговор не только среди нотариусов, а и, например, среди аптек, которые как раз сейчас реально мародерствуют, накрутив в 10 раз цены на те же маски. Но аптекарей в вашем списке чего-то нет.

И опять борьба с идущими не туда ногами, а не с больной головой... А если сговор существует, то для этого есть антимонопольный комитет. Но у нас его нет. Поэтому сговор не только среди нотариусов, а и, например, среди аптек, которые как раз сейчас реально мародерствуют, накрутив в 10 раз цены на те же маски. Но аптекарей в вашем списке чего-то нет.И опять борьба с идущими не туда ногами, а не с больной головой...

investorkiev написав: jj1981ua написав: зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)

я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить. зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.



Эээ, секундочку!!!!!!!

С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!! Эээ, секундочку!!!!!!!С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!

ну мне что весь квед прошерстить и всех написать?я навскидку что первое в голову пришло.я бы с аптеками да и много чем еще пошел не путем ограничений и запретов, а путем создания конкурента - гос. сети аптек с минимальными наценками и разветвленной сетью. снова таки, для населения все должно быть.ой, не начинайте, а я лопну если еще раз выслушаю о ваших рискованных инвестициях, без которых стране не жить и как только на вас все и держится. (сегодня чья очередь у вас там писать? там же есть вменяемый автор - его в студию