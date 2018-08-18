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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3490349134923493

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:42

hxbbgaf
ему не светит. наш народ еще тот, но этого не потерпит. а в остальном вы правы. увы.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:44

    А если сговор существует, то для этого есть антимонопольный комитет. Но у нас его нет. Поэтому сговор не только среди нотариусов, а и, например, среди аптек, которые как раз сейчас реально мародерствуют, накрутив в 10 раз цены на те же маски. Но аптекарей в вашем списке чего-то нет.
    И опять борьба с идущими не туда ногами, а не с больной головой...
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:45

      jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
    я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.


    Эээ, секундочку!!!!!!!
    С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
    investorkiev
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    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:47

      hxbbgaf написав:А если сговор существует, то для этого есть антимонопольный комитет. Но у нас его нет. Поэтому сговор не только среди нотариусов, а и, например, среди аптек, которые как раз сейчас реально мародерствуют, накрутив в 10 раз цены на те же маски. Но аптекарей в вашем списке чего-то нет.
    И опять борьба с идущими не туда ногами, а не с больной головой...

    ну мне что весь квед прошерстить и всех написать?
    я навскидку что первое в голову пришло.
    я бы с аптеками да и много чем еще пошел не путем ограничений и запретов, а путем создания конкурента - гос. сети аптек с минимальными наценками и разветвленной сетью. снова таки, для населения все должно быть.
      investorkiev написав:
      jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
    я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.


    Эээ, секундочку!!!!!!!
    С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!

    ой, не начинайте, а я лопну если еще раз выслушаю о ваших рискованных инвестициях, без которых стране не жить и как только на вас все и держится. (сегодня чья очередь у вас там писать? там же есть вменяемый автор - его в студию :lol: )
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:51

      Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
      У кого понаехи тогда будут снимать жилье??
      investorkiev
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      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:03

        investorkiev написав:Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
      У кого понаехи тогда будут снимать жилье??

      ну вот снова - я что призывал их уничтожать или у них все забрать? просто ставку налога повышенную на доход или на метраж или на квартирки больше 1 - это нормальная практика в мире.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:09

        investorkiev
        Он же сказал - в государственных общежитиях повышенной комфортности жить будут. Пока на свой угол около Мариинского парка не насобирают с отпускных ну или очередной Голожопько им в том районе после 5 лет успешной работы на Киевском Автомобильном Заводе тяжелых траншеекопателей ключи от трёшки в Тетрис-45 вручит. Все как в СССР, который от помнит с детсада по ламповому телеку с Игорем Кирилловым и Ангелиной Вовк (Пуго и Янаева он конечно не помнит)
        Запой страшная вещь, это к нему ещё не пришло два Нестора в гости - Шуфрич с Махно :mrgreen:
        барабашов
         
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        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:14

          барабашов написав:investorkiev
        Он же сказал - в государственных общежитиях повышенной комфортности жить будут. Пока на свой угол около Мариинского парка не насобирают с отпускных ну или очередной Голожопько им в том районе после 5 лет успешной работы на Киевском Автомобильном Заводе тяжелых траншеекопателей ключи от трёшки в Тетрис-45 вручит. Все как в СССР, который от помнит с детсада по ламповому телеку с Игорем Кирилловым и Ангелиной Вовк (Пуго и Янаева он конечно не помнит)
        Запой страшная вещь, это к нему ещё не пришло два Нестора в гости - Шуфрич с Махно :mrgreen:

        видимо, это такой способ защиты - додумывания до бреда или до совкового. не останавливайтесь)
          один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
          надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
          jj1981ua
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          Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:52

            reus написав:Да че уж там, давайте всем кто еще способен что-то заработать в этих условиях влупим 90% налога на доход, и раздадим бедным, нуждающимся. А лучше как в 1917 все отобрать и поделить (с)

          а што ни так с поделить?
          сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
          не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
          а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
          такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!
          ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
          uaprofi
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