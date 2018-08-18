|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:44
А если сговор существует, то для этого есть антимонопольный комитет. Но у нас его нет. Поэтому сговор не только среди нотариусов, а и, например, среди аптек, которые как раз сейчас реально мародерствуют, накрутив в 10 раз цены на те же маски. Но аптекарей в вашем списке чего-то нет.
И опять борьба с идущими не туда ногами, а не с больной головой...
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21627
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1496 раз.
- Подякували: 2210 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:45
jj1981ua написав:
зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
Эээ, секундочку!!!!!!!
С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2193
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:47
hxbbgaf написав:
А если сговор существует, то для этого есть антимонопольный комитет. Но у нас его нет. Поэтому сговор не только среди нотариусов, а и, например, среди аптек, которые как раз сейчас реально мародерствуют, накрутив в 10 раз цены на те же маски. Но аптекарей в вашем списке чего-то нет.
И опять борьба с идущими не туда ногами, а не с больной головой...
ну мне что весь квед прошерстить и всех написать?
я навскидку что первое в голову пришло.
я бы с аптеками да и много чем еще пошел не путем ограничений и запретов, а путем создания конкурента - гос. сети аптек с минимальными наценками и разветвленной сетью. снова таки, для населения все должно быть.
investorkiev написав: jj1981ua написав:
зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
Эээ, секундочку!!!!!!!
С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
ой, не начинайте, а я лопну если еще раз выслушаю о ваших рискованных инвестициях, без которых стране не жить и как только на вас все и держится. (сегодня чья очередь у вас там писать? там же есть вменяемый автор - его в студию
)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:51
Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
У кого понаехи тогда будут снимать жилье??
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 2193
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:03
investorkiev написав:
Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
У кого понаехи тогда будут снимать жилье??
ну вот снова - я что призывал их уничтожать или у них все забрать? просто ставку налога повышенную на доход или на метраж или на квартирки больше 1 - это нормальная практика в мире.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:09
investorkiev
Он же сказал - в государственных общежитиях повышенной комфортности жить будут. Пока на свой угол около Мариинского парка не насобирают с отпускных ну или очередной Голожопько им в том районе после 5 лет успешной работы на Киевском Автомобильном Заводе тяжелых траншеекопателей ключи от трёшки в Тетрис-45 вручит. Все как в СССР, который от помнит с детсада по ламповому телеку с Игорем Кирилловым и Ангелиной Вовк (Пуго и Янаева он конечно не помнит)
Запой страшная вещь, это к нему ещё не пришло два Нестора в гости - Шуфрич с Махно
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1654
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:14
барабашов написав:investorkiev
Он же сказал - в государственных общежитиях повышенной комфортности жить будут. Пока на свой угол около Мариинского парка не насобирают с отпускных ну или очередной Голожопько им в том районе после 5 лет успешной работы на Киевском Автомобильном Заводе тяжелых траншеекопателей ключи от трёшки в Тетрис-45 вручит. Все как в СССР, который от помнит с детсада по ламповому телеку с Игорем Кирилловым и Ангелиной Вовк (Пуго и Янаева он конечно не помнит)
Запой страшная вещь, это к нему ещё не пришло два Нестора в гости - Шуфрич с Махно
видимо, это такой способ защиты - додумывания до бреда или до совкового. не останавливайтесь)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:52
reus написав:
Да че уж там, давайте всем кто еще способен что-то заработать в этих условиях влупим 90% налога на доход, и раздадим бедным, нуждающимся. А лучше как в 1917 все отобрать и поделить
(с)
а што ни так с поделить?
сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3848
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 547 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:26
investorkiev написав:
Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
У кого понаехи тогда будут снимать жилье??
як у кого?
государство всіх обєспєчить, койомєстами в бараках, але то вже мєлочі
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 18423
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1045 раз.
- Подякували: 1203 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:32
flyman написав: investorkiev написав:
Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
У кого понаехи тогда будут снимать жилье??
як у кого?
государство всіх обєспєчить, койомєстами в бараках, але то вже мєлочі
Прикольно як флай купивши підвал і конуру став мислити як лендлорд капіталіст .
Хоча по суті , jj1981ua прав назвавши лендлордів піявками. Без їх бажання купувати купувати і здавати, попит би був меншим і ціни нижчі, а відповідно звичайна українська родина могла купити житло дешевше.
Але оскільки на цій гілці 95% "псевдолендлордів" тому зрозуміло їх обурення.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 436
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|