RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34913492349334943495>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:45

  jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.


Эээ, секундочку!!!!!!!
С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2193
З нами з: 06.03.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:47

  hxbbgaf написав:А если сговор существует, то для этого есть антимонопольный комитет. Но у нас его нет. Поэтому сговор не только среди нотариусов, а и, например, среди аптек, которые как раз сейчас реально мародерствуют, накрутив в 10 раз цены на те же маски. Но аптекарей в вашем списке чего-то нет.
И опять борьба с идущими не туда ногами, а не с больной головой...

ну мне что весь квед прошерстить и всех написать?
я навскидку что первое в голову пришло.
я бы с аптеками да и много чем еще пошел не путем ограничений и запретов, а путем создания конкурента - гос. сети аптек с минимальными наценками и разветвленной сетью. снова таки, для населения все должно быть.
  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.


Эээ, секундочку!!!!!!!
С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!

ой, не начинайте, а я лопну если еще раз выслушаю о ваших рискованных инвестициях, без которых стране не жить и как только на вас все и держится. (сегодня чья очередь у вас там писать? там же есть вменяемый автор - его в студию :lol: )
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 219
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 41 раз.
    Подякували: 60 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 01:51

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
    У кого понаехи тогда будут снимать жилье??
    investorkiev
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 2193
    З нами з: 06.03.19
    Подякував: 95 раз.
    Подякували: 242 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:03

      investorkiev написав:Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
    У кого понаехи тогда будут снимать жилье??

    ну вот снова - я что призывал их уничтожать или у них все забрать? просто ставку налога повышенную на доход или на метраж или на квартирки больше 1 - это нормальная практика в мире.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 219
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 41 раз.
      Подякували: 60 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:09

      investorkiev
      Он же сказал - в государственных общежитиях повышенной комфортности жить будут. Пока на свой угол около Мариинского парка не насобирают с отпускных ну или очередной Голожопько им в том районе после 5 лет успешной работы на Киевском Автомобильном Заводе тяжелых траншеекопателей ключи от трёшки в Тетрис-45 вручит. Все как в СССР, который от помнит с детсада по ламповому телеку с Игорем Кирилловым и Ангелиной Вовк (Пуго и Янаева он конечно не помнит)
      Запой страшная вещь, это к нему ещё не пришло два Нестора в гости - Шуфрич с Махно :mrgreen:
      барабашов
       
      Повідомлень: 1654
      З нами з: 16.06.15
      Подякував: 156 раз.
      Подякували: 128 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:14

        барабашов написав:investorkiev
      Он же сказал - в государственных общежитиях повышенной комфортности жить будут. Пока на свой угол около Мариинского парка не насобирают с отпускных ну или очередной Голожопько им в том районе после 5 лет успешной работы на Киевском Автомобильном Заводе тяжелых траншеекопателей ключи от трёшки в Тетрис-45 вручит. Все как в СССР, который от помнит с детсада по ламповому телеку с Игорем Кирилловым и Ангелиной Вовк (Пуго и Янаева он конечно не помнит)
      Запой страшная вещь, это к нему ещё не пришло два Нестора в гости - Шуфрич с Махно :mrgreen:

      видимо, это такой способ защиты - додумывания до бреда или до совкового. не останавливайтесь)
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
        jj1981ua
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 219
        З нами з: 01.03.14
        Подякував: 41 раз.
        Подякували: 60 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 02:52

          reus написав:Да че уж там, давайте всем кто еще способен что-то заработать в этих условиях влупим 90% налога на доход, и раздадим бедным, нуждающимся. А лучше как в 1917 все отобрать и поделить (с)

        а што ни так с поделить?
        сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
        не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
        а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
        такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!
        ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
        uaprofi
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 3848
        З нами з: 21.04.11
        Подякував: 547 раз.
        Подякували: 375 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 07:26

          investorkiev написав:Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
        У кого понаехи тогда будут снимать жилье??

        як у кого?
        государство всіх обєспєчить, койомєстами в бараках, але то вже мєлочі
        Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
        zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
        flyman
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 18427
        З нами з: 09.03.14
        Подякував: 1045 раз.
        Подякували: 1203 раз.
         
        Профіль
        1
        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 08:32

          flyman написав:
          investorkiev написав:Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
        У кого понаехи тогда будут снимать жилье??

        як у кого?
        государство всіх обєспєчить, койомєстами в бараках, але то вже мєлочі


        Прикольно як флай купивши підвал і конуру став мислити як лендлорд капіталіст .

        Хоча по суті , jj1981ua прав назвавши лендлордів піявками. Без їх бажання купувати купувати і здавати, попит би був меншим і ціни нижчі, а відповідно звичайна українська родина могла купити житло дешевше.

        Але оскільки на цій гілці 95% "псевдолендлордів" тому зрозуміло їх обурення.
        xio13
         
        Повідомлень: 436
        З нами з: 13.04.16
        Подякував: 0 раз.
        Подякували: 71 раз.
         
        Профіль
        Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 09:20

          investorkiev написав:
          jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
        я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.


        Эээ, секундочку!!!!!!!
        С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!

        Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.
        BIGor
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 3362
        З нами з: 19.09.10
        Подякував: 580 раз.
        Подякували: 688 раз.
         
        Профіль
        1
          #<1 ... 34913492349334943495>
        Форум:
        + Додати
            тему
        Відповісти
        на тему
        Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 4 гостей
        Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

        Схожі теми
        Теми
        		 Відповіді Перегляди Останнє
        Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1820, 1821, 1822
        rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
        		18211 2948360
        Переглянути останнє повідомлення
        П'ят 10 кві, 2020 01:49
        investorkiev
        Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
        UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 10:42
        		1 6755
        Переглянути останнє повідомлення
        Вів 07 кві, 2020 19:03
        y_kosyak23_45
        Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
        zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
        		12 11831
        Переглянути останнє повідомлення
        Чет 12 бер, 2020 16:14
        detec

        Видалити встановлені форумом файли cookie
        Зараз обговорюється
        Конкорд (8262)
        10.04.2020 10:47
        Все материалы
        Топ
        відповідей
        Топ
        користувачів
        В контексті FINANCE.UA
        Топ новини
        Реклама

        Форуми Finance.ua


        Finance.ua


        При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
        для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
        Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
        Powered by phpBB.