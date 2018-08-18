Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Пока на свой угол около Мариинского парка не насобирают с отпускных ну или очередной Голожопько им в том районе после 5 лет успешной работы на Киевском Автомобильном Заводе тяжелых траншеекопателей
Вы правы, траншеекопатели стране не нужны, надо развивать сферу услуг, а не машиностроение. Пусть это делают американцы. китайцы, немцы. А мы купим готовые и будем делать услуги по рытью траншей. А если не продадут, будем копать вручную. Найдётся прогрессивный предприниматель, купит сотни лопат и таким образом создаст сотни рабочих мест И насчет парка Вы правы: такой парк и такое место должны быть только в одном месте этого города. Все остальные парки надо сначала окружить новостроями, ну а потом вообще вытеснить. На парки много трат из бюджета и они к тому же сбивают цену на угол возле Мариинского...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
investorkiev написав: Эээ, секундочку!!!!!!! С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.
Лендлорды выполняют важную социальную функцию. Обеспечивают мобильность рабочей силы. Если бы их не было, условный Сержик не приехал бы в Киев, потому что не было денег купить со старта, и его таланты пропадали бы условном райцентре, где на квартиру в Киеве не заработаешь. На его месте работал бы коренной киевлянин, единственный талант которого родиться в столице. Это один из факторов, почему СССР проиграл экономическую гонку. Люди были закрепощены, хотя вначале все задумывалось хорошо. Никакого якоря в виде жилья в собственности - нашел работу соответствующую талантам, сдал квартиру в пгт, получил в Киеве. Почему-то не сработало.
uaprofi написав:а што ни так с поделить? сейчас нужно создать всем людям комфортные условия. не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще. а гдето никто не живёт в квартире 100 метров такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!
Если проводить исторические параллели, Веймарская республика закончилась гитлеровской Германией, 90-ые путинской Россией. Украина пока пропетляла, но с такими настроениями, если кризис будет глубокий, то все может закончиться плохо.
Хотите я расскажу вам что такое немцы? Вот просто чтобы было понятно в двух словах. Можно много всяких историй рассказать. Но это самая простая.
Я уже, наверное, рассказывал, что мой бизнес в Германии состоит в том, что я строю жилье и продаю его. На вырученные деньги я покупаю другие дома, реконструирую их, или сношу и строю новые и т.д.
Если бизнес-план показывает, что в каком-то случае жилье выгоднее сдавать в аренду, а не продавать, то тогда мы его сдаем в аренду. Таким образом у меня есть многоквартирные дома, которые полностью сданы в аренду
Как известно, наше (немецкое) правительство разрешило квартиросъемщикам на период эпидемии коронавируса не платить арендную плату, а нам, арендодателям, запретило их за неуплату выселять.
Нужно заметить, что наша недвижимость отнюдь не элитная, а самая что ни на есть бюджетная. И в наших квартирах живут обычные немецкие работяги из под Лейпцига, Дрездена, Ганновера и т.д.
Так вот, в понедельник был момент истины: это был день, когда нам платят арендную плату. Мы гадали: сколько арендаторов нам заплатят? 20%? 5%? 50%? Даже делали ставки. И невесело шутили...
Итак результат: заплатили 100%. Это их понимание справедливости. И, даже я бы сказал, чести. Комментируйте как хотите.
Мне, прожженному цинику, это урок. Как-то даже стало гордо...
Vlad442 написав:Лендлорды выполняют важную социальную функцию. Обеспечивают мобильность рабочей силы. Если бы их не было, условный Сержик не приехал бы в Киев, потому что не было денег купить со старта, и его таланты пропадали бы условном райцентре, где на квартиру в Киеве не заработаешь. На его месте работал бы коренной киевлянин, единственный талант которого родиться в столице. Это один из факторов, почему СССР проиграл экономическую гонку. Люди были закрепощены, хотя вначале все задумывалось хорошо. Никакого якоря в виде жилья в собственности - нашел работу соответствующую талантам, сдал квартиру в пгт, получил в Киеве. Почему-то не сработало.
Це прикольно - самого себе похвалити , та ще й приплести важливу соціальну роль ... Ага - ага ... Оті Сержики , що чомусь не купили квартиру - просто не дуже і хотіли ... Бо насправді життя в мегаполісі з точки зору саме нормального життя - абсолютно неприроднє . І на підсвідомому рівні Сержику тут не подобається . Тому і не купує . А гроші заробив - і багато хто заробив - у якого дійсно є таке бажання і здібності . А лендлорд у випадку нормальної сплати податків - просто звичайний собі бізнесмен - яких багато в різних галузях надання послуг ...
jj1981ua написав:я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
мало того, мы уже даже жили без всех этих паразитов, в советском союзе
reus написав:Да че уж там, давайте всем кто еще способен что-то заработать в этих условиях влупим 90% налога на доход, и раздадим бедным, нуждающимся. А лучше как в 1917 все отобрать и поделить (с)
а што ни так с поделить? сейчас нужно создать всем людям комфортные условия. не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще. а гдето никто не живёт в квартире 100 метров такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!
Згоден. Тільки перед заселенням «нуждающихся» зобов’язати власника ремонт зробити і меблі якісні встановити, по телевізору і радіо точці в кожну кімнату!
Вже пишу маніфест. Не знаю як правильно писати - видавати по ящіку вотки в тиждень чи на тиждень?
Vlad442 написав:Лендлорды выполняют важную социальную функцию. Обеспечивают мобильность рабочей силы. Если бы их не было, условный Сержик не приехал бы в Киев, потому что не было денег купить со старта, и его таланты пропадали бы условном райцентре, где на квартиру в Киеве не заработаешь.
Не так Если бы лендлорды не скупали за кредитные деньги, то условный Сержик мог бы взять кредит при вменяемом проценте и вменяемой цене( никак не 100 000 за 1 комн хрущ). Лендлорд просто бы не состоялся
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем) я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
Эээ, секундочку!!!!!!! С каких это пор лендлорды стали паразитами??? И как без лендлордов можно обойтись???? 1981й, потрудитесь обьяснить!!
Так лендлорды (жирные коты) скупают все подряд, тем самым повышают цены на рынке до неадекватных, а если бы их небыло - то может рабочий какой-то станочник мог бы себе позволить трудовую хрущевку.
экономика работает чуть по другому
чем больше спрос тем больше предложение, строят столько сколько выкупают, естественно ниже себестоимости продавать не получится, но чем шире рынок тем меньше маржа застройщика
если убрать тех лордов из спроса - строительнгый рынок Киева уменьшиться минимум раза в три это минус рабочие места, минус налоги, минус ВВП, добро пожаловать в колхоз.
Если бы не первый ледлорд, условный Сержик никогда бы не заработал. Просто потому что никак не попал бы в Киев, а сидел в условном райцентре. В СССР вы могли бы приехать в Киев/Москву и начать зарабатывать в соответствии со своими талантами?
Serg-ik написав:Не так Если бы лендлорды не скупали за кредитные деньги, то условный Сержик мог бы взять кредит при вменяемом проценте и вменяемой цене( никак не 100 000 за 1 комн хрущ). Лендлорд просто бы не состоялся
Сержик не уникальный арендатор, который мог бы взять кредит. Другие арендаторы тоже. Они бы тогда тоже взяли кредиты и надули бы цены до ровно сегодняшнего уровня. В тех же квартирах жили бы те же самые люди и квартиры стоили бы столько же, только они платили банку, который платил бы вкладчикам - тем же лендлордам, которые вложились в депозиты, если им запрещено покупать жилье под аренду. Тогда бы все кричали - зачем нам паразит в виде банка, как трудно переехать - раньше отдал ключи и снял в другом городе/районе, а сейчас продавать, покупать, ремонт делать, кормить паразитов риелторов и нотариусов, 6,5% налогов за что-то платить.