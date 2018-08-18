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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3492349334943495

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята.
Много букафф.

НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:Ребята.
Много букафф.

НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?
Карантин. Не відсвічувати. Головне зберегти.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:39

  Investor_K написав:Ребята.
Много букафф.

НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?

Заробляють на рості, а коли падіння, тоді намагатися зберегти (в нас нема інструментів щоб шортитися і заробляти на падінні)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:42

  Puente написав:Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...

Хочеш квартиру в Києві?
є багато способів, спитай у акурта,
починаючи від вийти заміж/одружитися на куянину/куянці, до заробити/вкрасти і купити.

Київ, що, новий Рим? Фетиш?
Купи в БЦ, Боярці, Борисполі, Ірпені ...
просто який дитячий садок із інфантилами та інфантками.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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