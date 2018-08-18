Ребята.
Много букафф.
НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята.
Много букафф.
НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30
Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Карантин. Не відсвічувати. Головне зберегти.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:39
Заробляють на рості, а коли падіння, тоді намагатися зберегти (в нас нема інструментів щоб шортитися і заробляти на падінні)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:42
Хочеш квартиру в Києві?
є багато способів, спитай у акурта,
починаючи від вийти заміж/одружитися на куянину/куянці, до заробити/вкрасти і купити.
Київ, що, новий Рим? Фетиш?
Купи в БЦ, Боярці, Борисполі, Ірпені ...
просто який дитячий садок із інфантилами та інфантками.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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