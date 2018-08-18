Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:09

Привет. Меня зовут Puente.



Расскажу свою историю. Ранее у меня был почти пассивный доход, была жена. Но потом грянул кризис и пришлось устраиваться в офис. Получал и получаю гроши. А жена давно ушла…



Сейчас мне почти сороковник. И я нашёл отраду в идеях неофaшизма, из СМИ пропитался ненавистью ко всем, кто богаче меня, или живет иной реальностью.



Не состоявшись в жизни, я изливаю желчь в интернете. Не судите строго. А что мне остаёшься? Я никчемный винтик в системе ненависти, культивируемой государством, гражданином которого я, по несчастью, являюсь.



Помолитесь за меня. Всегда ваш, Puente.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/