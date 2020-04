Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:06

Puente написав: Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ... Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...



прикольно)

а почему же вы тогда вместо того чтобы развивать свой город (село) покинули малую родину и положили жизнь, чтобы вы и ваши дети стали киевлянами и жили в "непригодном для нормальной жизни"(с) Киеве?

не надоело еще ересь писать? прикольно)а почему же вы тогда вместо того чтобы развивать свой город (село) покинули малую родину и положили жизнь, чтобы вы и ваши дети стали киевлянами и жили в "непригодном для нормальной жизни"(с) Киеве?не надоело еще ересь писать?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.