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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30
Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:34
Investor_K написав:Ребята.
Много букафф.
НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?
Карантин. Не відсвічувати. Головне зберегти.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:39
Investor_K написав:
Ребята.
Много букафф.
НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?
Заробляють на рості, а коли падіння, тоді намагатися зберегти (в нас нема інструментів щоб шортитися і заробляти на падінні)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:42
Puente написав:Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...
Хочеш квартиру в Києві?
є багато способів, спитай у акурта,
починаючи від вийти заміж/одружитися на куянину/куянці, до заробити/вкрасти і купити.
Київ, що, новий Рим? Фетиш?
Купи в БЦ, Боярці, Борисполі, Ірпені ...
просто який дитячий садок із інфантилами та інфантками.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:55
flyman написав: Puente написав:Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...
Хочеш квартиру в Києві?
є багато способів, спитай у акурта,
починаючи від вийти заміж/одружитися на куянину/куянці, до заробити/вкрасти і купити.
Київ, що, новий Рим? Фетиш?
Купи в БЦ, Боярці, Борисполі, Ірпені ...
просто який дитячий садок із інфантилами та інфантками.
Так ото ж - при таких підходах Київ буде рости до 30-40 % загального населення країни ... Не треба прикиївські населені пункти розвивати - треба всі інші піднімати рівень . Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...
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Puente
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:06
Puente написав:
Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...
прикольно)
а почему же вы тогда вместо того чтобы развивать свой город (село) покинули малую родину и положили жизнь, чтобы вы и ваши дети стали киевлянами и жили в "непригодном для нормальной жизни"(с) Киеве?
не надоело еще ересь писать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:09
Привет. Меня зовут Puente.
Расскажу свою историю. Ранее у меня был почти пассивный доход, была жена. Но потом грянул кризис и пришлось устраиваться в офис. Получал и получаю гроши. А жена давно ушла…
Сейчас мне почти сороковник. И я нашёл отраду в идеях неофaшизма, из СМИ пропитался ненавистью ко всем, кто богаче меня, или живет иной реальностью.
Не состоявшись в жизни, я изливаю желчь в интернете. Не судите строго. А что мне остаёшься? Я никчемный винтик в системе ненависти, культивируемой государством, гражданином которого я, по несчастью, являюсь.
Помолитесь за меня. Всегда ваш, Puente.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:12
kingkongovets написав: Puente написав:
Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...
прикольно)
а почему же вы тогда вместо того чтобы развивать свой город (село) положили жизнь, чтобы вы и ваши дети стали киевлянами и жили в "непригодном для нормальной жизни"(с) Киеве?
не надоело еще ересь писать?
А я тут вже з деким з цього приводу говорив ... Так сталося , що і я в Києві виріс , і діти мої ... Це зовсім не означає - що отакий Київ , як він зараз є - мені повинен подобатися . Київ розрахований на значно меншу кількість меншканців . Інфраструктура - ніяка . Ви не гірше мене знаєте недоліки - і нічого тут про це говорити . А що Київ перетворюється в малопривабливе для життя місто - то і Вам це видно насправді ...
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:14
flyman написав:
Привет. Меня зовут Puente.
Расскажу свою историю. Ранее у меня был почти пассивный доход, была жена. Но потом грянул кризис и пришлось устраиваться в офис. Получал и получаю гроши. А жена давно ушла…
Сейчас мне почти сороковник. И я нашёл отраду в идеях неофaшизма, из СМИ пропитался ненавистью ко всем, кто богаче меня, или живет иной реальностью.
Не состоявшись в жизни, я изливаю желчь в интернете. Не судите строго. А что мне остаёшься? Я никчемный винтик в системе ненависти, культивируемой государством, гражданином которого я, по несчастью, являюсь.
Помолитесь за меня. Всегда ваш, Puente.
а хто "состоявшийся"? чувак з підвалом хз де і хавающий мівіну і дошираки в польщі, щоб зекономити?
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Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:18
flyman
Так ти набагато більше жовчі виливаєш ...
І повторюю - Київ стає все більш некомфортним для проживання містом .
Само собою - якщо хтось сюди приїхав у умовного Вільнянська , Нової Каховки чи Волочиська - то тут буде здаватися шикарно ...
Я в Києві вже дуже давно живу - і тенденції очевидні ...
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