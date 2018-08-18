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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34923493349434953496>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:30

Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:Ребята.
Много букафф.

НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?
Карантин. Не відсвічувати. Головне зберегти.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:39

  Investor_K написав:Ребята.
Много букафф.

НА ЧЕМ ЗАРАБЫТЫВАТЬ? КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?

Заробляють на рості, а коли падіння, тоді намагатися зберегти (в нас нема інструментів щоб шортитися і заробляти на падінні)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:42

  Puente написав:Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...

Хочеш квартиру в Києві?
є багато способів, спитай у акурта,
починаючи від вийти заміж/одружитися на куянину/куянці, до заробити/вкрасти і купити.

Київ, що, новий Рим? Фетиш?
Купи в БЦ, Боярці, Борисполі, Ірпені ...
просто який дитячий садок із інфантилами та інфантками.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 10:55

  flyman написав:
  Puente написав:Vlad442
Ви в СРСР жили в заробляючому віці ? І в Київ , і в Москву хто дуже хотів - приїжджали і заробляли . І якраз ті , хто ну дуже хотів . А зараз якраз повно таких собі - а чого б не поїхати - грошей платять більше - на життя вистачить ... І все - тільки на життя - не більше . 80 , чи й більше % всіх цих орендарів ніколи не купить квартиру в Києві . І вони потрібні тільки на достатньо низькооплачуваних роботах ( на Європу подивіться ) . Це шлях в нікуди - на перспективу років 100 ... І такий варіант перетворює умовний Хельсінки в Мехіко ...

Хочеш квартиру в Києві?
є багато способів, спитай у акурта,
починаючи від вийти заміж/одружитися на куянину/куянці, до заробити/вкрасти і купити.

Київ, що, новий Рим? Фетиш?
Купи в БЦ, Боярці, Борисполі, Ірпені ...
просто який дитячий садок із інфантилами та інфантками.


Так ото ж - при таких підходах Київ буде рости до 30-40 % загального населення країни ... Не треба прикиївські населені пункти розвивати - треба всі інші піднімати рівень . Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:06

  Puente написав: Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...


прикольно)
а почему же вы тогда вместо того чтобы развивать свой город (село) покинули малую родину и положили жизнь, чтобы вы и ваши дети стали киевлянами и жили в "непригодном для нормальной жизни"(с) Киеве?
не надоело еще ересь писать?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Привет. Меня зовут Puente.

Расскажу свою историю. Ранее у меня был почти пассивный доход, была жена. Но потом грянул кризис и пришлось устраиваться в офис. Получал и получаю гроши. А жена давно ушла…

Сейчас мне почти сороковник. И я нашёл отраду в идеях неофaшизма, из СМИ пропитался ненавистью ко всем, кто богаче меня, или живет иной реальностью.

Не состоявшись в жизни, я изливаю желчь в интернете. Не судите строго. А что мне остаёшься? Я никчемный винтик в системе ненависти, культивируемой государством, гражданином которого я, по несчастью, являюсь.

Помолитесь за меня. Всегда ваш, Puente.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:12

  kingkongovets написав:
  Puente написав: Вже давно казав - треба щоб Київ був непривабливий для комфортного життя для будь-кого . Хоч краще навпаки - щоб інші міста були більш привабливими - порівнюючи з тепер ...


прикольно)
а почему же вы тогда вместо того чтобы развивать свой город (село) положили жизнь, чтобы вы и ваши дети стали киевлянами и жили в "непригодном для нормальной жизни"(с) Киеве?
не надоело еще ересь писать?


А я тут вже з деким з цього приводу говорив ... Так сталося , що і я в Києві виріс , і діти мої ... Це зовсім не означає - що отакий Київ , як він зараз є - мені повинен подобатися . Київ розрахований на значно меншу кількість меншканців . Інфраструктура - ніяка . Ви не гірше мене знаєте недоліки - і нічого тут про це говорити . А що Київ перетворюється в малопривабливе для життя місто - то і Вам це видно насправді ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:14

  flyman написав:Привет. Меня зовут Puente.

Расскажу свою историю. Ранее у меня был почти пассивный доход, была жена. Но потом грянул кризис и пришлось устраиваться в офис. Получал и получаю гроши. А жена давно ушла…

Сейчас мне почти сороковник. И я нашёл отраду в идеях неофaшизма, из СМИ пропитался ненавистью ко всем, кто богаче меня, или живет иной реальностью.

Не состоявшись в жизни, я изливаю желчь в интернете. Не судите строго. А что мне остаёшься? Я никчемный винтик в системе ненависти, культивируемой государством, гражданином которого я, по несчастью, являюсь.

Помолитесь за меня. Всегда ваш, Puente.


а хто "состоявшийся"? чувак з підвалом хз де і хавающий мівіну і дошираки в польщі, щоб зекономити? :D
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:18

flyman
Так ти набагато більше жовчі виливаєш ...
І повторюю - Київ стає все більш некомфортним для проживання містом .
Само собою - якщо хтось сюди приїхав у умовного Вільнянська , Нової Каховки чи Волочиська - то тут буде здаватися шикарно ...
Я в Києві вже дуже давно живу - і тенденції очевидні ...
Puente
 
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