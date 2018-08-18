Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники.
открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер. вывод - рабочие места серые, налоги минимизированы до копеек, но да - ты великий, крутой и опытный бизнесмен)
Это типичный аргумент всех неудачников, вы бы думали, когда пишете
Puente кто именно рассчитывал Киев под определенное количество жителей? под какое именно? где можно ознакомиться с этими расчетами? дискомфорт создают как раз сами жители и (особенно!) понаехи и гости города, к коим вы сами и принадлежите, не могу понять к кому именно вы адресуете все свои претензии
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем) я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.
На самом деле без этих "паразитов" никак не прожить. Только при поверхностном взгляде они выглядят паразитами. Это как посмотреть на завод и сказать "работают рабочие, охраняют охранники, грузят грузчики, остальных уволить, в первую очередь директора - паразита, который ничего не делает, а больше всех получает".
не смешивайте мух с котлетами. и кстати о заводах - очень скоро вы увидите как бесполезный офисный планктон начнут резать. всегда режут то, без чего можно было обойтись. а значит это и были трутни и паразиты.
Я понял, когда порезали ставки работяг на заводах - это потому, что они трутни и паразиты. И учителя, и медики тоже
reus написав:Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники.
открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер. вывод - рабочие места серые, налоги минимизированы до копеек, но да - ты великий, крутой и опытный бизнесмен)
Это типичный аргумент всех неудачников, вы бы думали, когда пишете
небезпечний тезис і взагалі, як б сказав що повна дурня, бо з таким підходом можна дійти і до того, що "купка чимось незадоволених невдах в 2013 влаштували бунт проти надуспішного і працьовитого вітька". як вам таке?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 10 кві, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
Бывалый написав:Кроме кооперативов был рынок частных домов. Кроме того был рынок обмена с доплатой. Знакомые например поменяли Самарканд на Одессу, но чтоб получить в наследство им надо было развестись. Другие двушку на трешку с доплатой. Есть советское кино "По семейным обстоятельствам" там есть момент с маклером по недвижимости.
Если честно, то только этот момент с маклером меня и побудил спросить как оно было.
uaprofi написав:сейчас нужно создать всем людям комфортные условия. не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще. а гдето никто не живёт в квартире 100 метров такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!
Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?
Faceless написав:Это типичный аргумент всех неудачников, вы бы думали, когда пишете
ну про неудачников вы, наверное, знаете не по наслышке. а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!
Faceless написав:Я понял, когда порезали ставки работяг на заводах - это потому, что они трутни и паразиты. И учителя, и медики тоже
работягам на заводах порежут зп, а офисный планктон - уже ищет работу. я вижу у всех аргументы - одни кривляния, перекручивания и сравнения с совком. ну дайте же мне вашу реальную картину мира, гении блд.
Frant написав:Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде. З них можна 9% саджати в тюрьму. До речі, з цих 10% не менш 5% - держчиновники, у яких офіційна ЗП 10 000 - 25 000 грн/міс. Мають нерухомість в Італії, Чорногорії, сучасні дорогі лімузини і т.п.
ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.