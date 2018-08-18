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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3493349434953496>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 130
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
32%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Флаймен, подивись фільм Жмот 2016, там про тебе і твій образ життя.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  reus написав:Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники.

открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер. вывод - рабочие места серые, налоги минимизированы до копеек, но да - ты великий, крутой и опытный бизнесмен)
Это типичный аргумент всех неудачников, вы бы думали, когда пишете
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:23

Puente
кто именно рассчитывал Киев под определенное количество жителей?
под какое именно?
где можно ознакомиться с этими расчетами?
дискомфорт создают как раз сами жители и (особенно!) понаехи и гости города, к коим вы сами и принадлежите, не могу понять к кому именно вы адресуете все свои претензии
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:зачем вы пишите этот бред? я где-то призывал забирать и делить? (в больных умах трололо и реуса - это не считаем)
я за стимулирование отраслей промышленности и за ущемление паразитов (все кредитные организации, все со ставками, риелторы, частные нотариусы, лендлордизм и тд), без которых небо не упадет на землю. я понимаю, что у многих пригорает + нервы в текущей ситуации, но обществу эти люди ничего не дают - без них можно жить.

На самом деле без этих "паразитов" никак не прожить. Только при поверхностном взгляде они выглядят паразитами.
Это как посмотреть на завод и сказать "работают рабочие, охраняют охранники, грузят грузчики, остальных уволить, в первую очередь директора - паразита, который ничего не делает, а больше всех получает".

не смешивайте мух с котлетами.
и кстати о заводах - очень скоро вы увидите как бесполезный офисный планктон начнут резать. всегда режут то, без чего можно было обойтись. а значит это и были трутни и паразиты.
Я понял, когда порезали ставки работяг на заводах - это потому, что они трутни и паразиты. И учителя, и медики тоже
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:29

  Faceless написав:
jj1981ua написав:
  reus написав:Бедные всегда ненавидят богатых, и не важно как богатый заработал свой капитал, даже если он белый и пушистый и заплатил все налоги и работал, не нарушая законодательство его все равно хотят прижучить неудачники.

открою страшную тайну - тот, кто заплатил все налоги или врет или его бизнес умер. вывод - рабочие места серые, налоги минимизированы до копеек, но да - ты великий, крутой и опытный бизнесмен)
Это типичный аргумент всех неудачников, вы бы думали, когда пишете


небезпечний тезис і взагалі, як б сказав що повна дурня, бо з таким підходом можна дійти і до того, що "купка чимось незадоволених невдах в 2013 влаштували бунт проти надуспішного і працьовитого вітька". як вам таке?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 10 кві, 2020 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:31

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Ок, 1981й, как прожить без лендлордов???
У кого понаехи тогда будут снимать жилье??

ну вот снова - я что призывал их уничтожать или у них все забрать? просто ставку налога повышенную на доход или на метраж или на квартирки больше 1 - это нормальная практика в мире.

Ну так и для вас аренда тогда поднимется. Не будет съемных квартир по 10000 в месяц-будете в Киеве в гостинице жить по 2000 за сутки
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:32

  Бывалый написав:Кроме кооперативов был рынок частных домов. Кроме того был рынок обмена с доплатой. Знакомые например поменяли Самарканд на Одессу, но чтоб получить в наследство им надо было развестись. Другие двушку на трешку с доплатой. Есть советское кино "По семейным обстоятельствам" там есть момент с маклером по недвижимости.


Если честно, то только этот момент с маклером меня и побудил спросить как оно было.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:35

  xio13 написав:Флаймен, подивись фільм Жмот 2016, там про тебе і твій образ життя.

пора нагадати, що я таки латентний прихильник "метода кошастого",
який запилився на поличці,
замінившися на модняцький мінімалізм,
але бачу пора надати манюпасу
https://ss69100.livejournal.com/3260185.html
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 10 кві, 2020 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:36

  uaprofi написав:сейчас нужно создать всем людям комфортные условия.
не может быть так что гдето при карантине 8 человек живёт в хруще.
а гдето никто не живёт в квартире 100 метров
такие квартиры нужно хотябы на время карантина заселять!!!

Купите себе квартиру, а мы ее поделим. Откуда эта страсть к чужому имуществу? Вы действительно не можете себе представить что кто-то своим трудом мог заработать? Посмотрите вокруг -сколько квартир, машин, домов, нежилых помещений- по вашему это все украдено, серьезно?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2020 11:47

  Faceless написав:Это типичный аргумент всех неудачников, вы бы думали, когда пишете

ну про неудачников вы, наверное, знаете не по наслышке.
а по сути что-то есть? ну типа - я (или хрен с ним - мой знакомый) организовал такой-то бизнес и плачу абсолютно все налоги (детальнее плз о сотрудниках, их зп и налогах на эти зп). и зарабатываю не 30т грн, а вот столько то. историю успеха в студию!
  Faceless написав:Я понял, когда порезали ставки работяг на заводах - это потому, что они трутни и паразиты. И учителя, и медики тоже

работягам на заводах порежут зп, а офисный планктон - уже ищет работу.
я вижу у всех аргументы - одни кривляния, перекручивания и сравнения с совком.
ну дайте же мне вашу реальную картину мира, гении блд.
  Frant написав:Якщо взяти 10% населення, найбагатших людей України, і спитати - звідки гроші, де оплачені податки??? Відповіді не буде.
З них можна 9% саджати в тюрьму.
До речі, з цих 10% не менш 5% - держчиновники, у яких офіційна ЗП 10 000 - 25 000 грн/міс. Мають нерухомість в Італії, Чорногорії, сучасні дорогі лімузини і т.п.

ну и как после этого можно сказать, что расстрелы за коррупцию - это плохо?
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 10 кві, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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